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29歲女當「專業槍手」　2年內代考150張汽車駕照！

29歲女當「專業槍手」　2年內代考150張汽車駕照！撈近65萬

圖文／CTWANT

常聽聞學校各種大小考試，有學生找槍手代考事件，沒想到英國竟傳出「槍手代考汽車駕照」離譜事件，英國29歲女子吉特考爾（Inderjeet Kaur）被發現，他從2018年至2020年間，總共在英國各地代考過150次汽車駕照的筆試和術科考試，遭逮後因為詐欺罪被判入獄8個月，同時她的「客戶」駕照也將被追回吊銷。

根據《每日郵報》報導，29歲女子吉特考爾居住於英國南威爾士，她被指控在2018至2020年間，收錢至英國各地參加汽車駕照考試，包括伯明罕、倫敦、卡馬森等。在短短2年期間，她總共參加約150次的汽車考試，而她被逮的契機是，考場人員一次看見應試者與身份證件上的照片似乎不太相同，因此產生懷疑，通報後經由駕駛及車輛標準局（DVSA）轉介，交由專門小組接手調查事件才因此曝光。

據悉她的客戶大多數是不會說、讀英語的人士，絕大部分為亞裔女性。這是由於英國法律規定，考駕照必須以英語、威爾斯語或手語進行，因此不諳英語的亞裔女子便成為她的主要客戶，據悉吉特考爾藉此總共賺取約1.8萬英鎊（約新台幣64.4萬）。

同時吉特考爾在法庭上坦承，她在學科與術科考試有不同的收費標準，筆試代考費用為700英鎊（約新台幣2.5萬），術科考試收費則為800英鎊（約新台幣2.8萬）。

對此，案件總檢察官馬洛尼 (Steven Maloney) 表示，吉特考爾透過代考，將公眾的生命至於危險之中「吉特考爾犯下的罪行讓不熟練和危險的駕駛擁有駕照，從而使無辜的用路人處於危險之中」；法院法官則據此判處吉特考爾8個月有期徒刑，不過考量到他還有一個5個月大的孩子，因此從寬處理，判她僅需坐牢4個月。

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