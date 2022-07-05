竹北新月沙灘音樂嘉年華7／16、17登場　韋禮安、婁峻碩將開唱

▲《2022竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華》於16、17日舉行，活動精彩多元。（圖／翻攝自Facebook／藝遊竹北）

實習記者殷稚雅／綜合報導

竹北新月沙灘海灘音樂嘉年華將於7月16日、17日展開！今年以「灘玩新月繽紛竹北」為主題，康康、韋禮安、婁峻碩等歌手將輪番上陣。當天除了音樂表演外，還有多項周邊活動及美食市集，就是要讓民眾玩得盡興。

16日的音樂晚會將由綜藝歌王康康、創作才子韋禮安、饒舌男神婁峻碩、chill女王Julia吳卓源、搖滾樂團麋先生、台語歌王許富凱、冷豔歌姬米利亞為今年度的音樂嘉年華打頭陣，帶領觀眾從午後一路嗨到晚上。17日的夏日音樂派對則由電子樂團原子邦妮、嘻哈樂團丘與樂、創作樂團Xunday、爵士樂團MVP迷霧森林，多組不同特色的樂團於午後輪番上陣，替活動畫下句點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲16、17日舉行音樂派對，堅強陣容陸續登場。（圖／翻攝自藝遊竹北官網）

這兩天除了有卡司強大的音樂盛典外，現場還有多項精彩的周邊活動。第一天有過去就相當熱門的海上娛樂體驗，包括「沙板.風帆車體驗」、「淺灘衝浪」、「人體泡泡足球」、「攀岩機」；第二天則有創意永續DIY的體驗活動，像是設計「絹印白T」、「漂流木吊飾」、「藍染方巾」，除此之外，也有淨灘活動及新月市集，讓大小朋友一同參與。

嘉年華活動期間，周遭將進行交通管制，同時，竹北市公所為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，會於16日當天下午3時至晚上10時30分安排接駁車，以約10至15分鐘間隔發車，另外也設有河堤線及保星慈明線兩條接駁路線提供民眾搭乘。此活動更詳細的資訊，可查詢「藝遊竹北」官方臉書粉絲專頁或「灘玩新月2022繽紛竹北」官方網站。