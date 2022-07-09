突增4例本土！　海南海口急宣布：實施7天臨時性管控措施

▲大陸多地近日疫情又再度升溫。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

海南省海口市9日發現4例新冠病毒陽性感染者，據《央視》報導，海口市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部9日下午發布通告，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現病例清零。經專家研判，市疫情防控指揮部決定，自7月9日18時起實施7天臨時性管控措施。

公眾娛樂休閑場所（KTV、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜伽館和各類中介機構等）、公共文化活動場所（室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）暫停營業一週。監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。

非必要不舉辦群體性活動，控制人員聚集，一週內暫不舉辦大型會議、各類線下培訓。

黨政機關、企事業單位、小區、公共場所、交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所要嚴格落實掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

從海口出島疫情防控要求：7月10日零時起，離島旅客需出示健康碼、行程卡，體溫檢測正常（<37.3℃）並持有48小時內一次核酸陰性證明，才能辦理登機、登船等離島手續。以上措施將根據疫情防控形勢適時進行調整。

9日早，海口市官方宣布，發現4例新冠病毒陽性感染者，為廣州市7月8日報告的核酸檢測陽性人員的密切接觸者。