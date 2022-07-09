竹市+531！累積確診7.3萬　兩大施打站下週幼兒疫苗開打

▲新竹市今日新增531例本土確診。（資料圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（9）日新增531例確診個案，今年以來累積7萬3787例，居家照護者為4,772人、居家隔離者為1,088人。市府表示，下周將由中正市場及體育館二大疫苗施打站，提供符合5至11歲兒童與第1劑接種滿4週以上，符合第2劑資格者施打服務，開站期程請詳參本市防疫資訊網站。

疫苗施打站目前皆接種兒童輝瑞(BNT)疫苗，若需接種莫德納疫苗或於開站時段外接種，可向合約醫療院所開診時間預約；若有相關疑問，歡迎致電本市居家照護關懷中心03-5320900，將有專人提供諮詢服務。

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衛生局表示，依中央規定現行COVID-19疫苗第二次追加劑(第4劑)開放對象為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者；另，醫事人員、機場港埠居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員等3對象，則可評估自身染疫風險與意願接種。

在接種間隔時間上，與第一次追加劑間隔5個月（150天）以上。不論先前接種劑次廠牌，第二次追加劑可接種Moderna、Novavax、高端或成人劑型BNT，若有需求可洽本市合約醫療院所預約接種。

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