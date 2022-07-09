　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

心臟科醫師攀茶岩山骨折又高山症　黑鷹直升機1hr成功吊掛送醫

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

▲▼一名羅姓心臟科醫師昨天在茶岩山扭傷骨折，黑鷹直升機上午花了1小時成功吊掛送醫。（圖／空勤總隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，上午接獲台中市消防局申請和平區茶岩山一名男性登山客左腳踝骨折的山難救援任務，經出動黑鷹直升機前往，1個小時後成功吊掛後送就醫，順利完成任務，該傷者是63歲羅姓的心臟科醫師。

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

台中消防局昨天下午6點31分獲報，北二段有一行19人登山隊當中，有1名63歲羅姓男子左腳踝扭傷，疑似骨折，無法行走，該登山隊位在和平區北二段閂山730林道23.2K，立即派遣梨山分隊1車4人前往搶救。

搜救人員在今天上午8點26分接觸到傷者，傷者是心臟科醫師，醫師自行評估出現頭暈、嘔吐現象，有輕微高山症、左腳踝扭傷無法行走，搜救人員給予包紮固定並監測生命徵象後，以背負方式將傷者移往雨量計附近空曠處等待吊掛。

空勤總隊上午獲報後，10點17分起飛，爬高9000呎定向目標區，10點40分時到達目標區實施搜尋，10點42時確認待救者，隨即場地偵查與風向判定、高度調整，現場天氣狀況穩定，吊掛作業順利，10點53分完成吊掛作業，11點14分降落東勢河濱公園，將病患交由消防局救護車後送東勢農民醫院就醫，任務圓滿完成。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
狼師猥褻反遭少女「掐頸壓制」！　妻辯：他無法晨勃
俄羅斯小弟反了！哈薩克宣布退出獨立國家國協
16歲高中生闖管制區戲水「卡深潭亡」　爸怒喊告
快訊／戴資穎惜敗陳雨菲　無緣晉級大馬大師賽冠軍戰
安倍晉三12日葬禮地點曝光！　「膝下無子」愛妻任喪主
安倍遇害！前警察拋3點「維安沒太大問題」：民主國家必然風險
台劇女神空降《營業中》！　庹宗康秒變暖男
日星悼安倍！中居正廣穿喪服　娛圈大姐大：日本安全神話崩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

16歲高中生闖管制區馬陵溫泉戲水「卡深潭亡」　爸接噩耗怒喊告

他帶板手找前女友求復合...輸給安全帽　落跑自摔特殊身份曝

心臟科醫師攀茶岩山骨折又高山症　黑鷹直升機1hr成功吊掛送醫

通緝犯冒哥哥身分逃22年…這回栽了　女警查他Line帳號露馬腳

驚險畫面曝！開車失神衝路邊側翻人行道　10機車「保齡球全倒」

天兵阿北貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃刮花保時捷...這下賠慘了

紅膠帶是密碼...販毒集團走私15億毒品原料　13人踢鐵板...全起訴

男摔落電動車全身泥濘受困產業道路　警消28小時終於尋獲

男控醫院造假簽名超收2.5萬手術費　中國附醫秀親簽時間打臉

快訊／找到了！16歲少年谷關野溪戲水　卡深潭被撈起無生命跡象

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

郭靜不凍卵「沒有想生小孩計畫」　廖允杰又被cue...抱歉：沒有別人了XD

羅PD遭「狂催玩遊戲」快瘋掉XD　藝人整路吵鬧..他「給錢求安靜」

16歲高中生闖管制區馬陵溫泉戲水「卡深潭亡」　爸接噩耗怒喊告

他帶板手找前女友求復合...輸給安全帽　落跑自摔特殊身份曝

心臟科醫師攀茶岩山骨折又高山症　黑鷹直升機1hr成功吊掛送醫

通緝犯冒哥哥身分逃22年…這回栽了　女警查他Line帳號露馬腳

驚險畫面曝！開車失神衝路邊側翻人行道　10機車「保齡球全倒」

天兵阿北貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃刮花保時捷...這下賠慘了

紅膠帶是密碼...販毒集團走私15億毒品原料　13人踢鐵板...全起訴

男摔落電動車全身泥濘受困產業道路　警消28小時終於尋獲

男控醫院造假簽名超收2.5萬手術費　中國附醫秀親簽時間打臉

快訊／找到了！16歲少年谷關野溪戲水　卡深潭被撈起無生命跡象

斯里蘭卡示威者「破門攻佔官邸」　嗨跳泳池狂歡！總統傳倉皇逃離

米克斯見幼齒嫩妹「衝隔壁桌搭訕」討摸摸　她嘆：到底是誰家的狗

快篩需求放緩、營收增幅收斂！泰博、寶齡6月營收下滑　仍寫同期新高

預防日本腦炎台東衛生局籲民眾加強防蚊　按時帶幼兒接種疫苗

黃揚明爆新竹市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

台北少見銅板價老麵店！乾拌麵搭魷魚羹、好口味讓周湯豪念念不忘

LIVE／台北電影獎紅毯直擊！《ETtoday》全程直播　華麗陣容看這裡

超離譜！2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包　重新公佈得獎名單

工作4年達目標「月薪破10萬」他卻嘆：生活還是痛苦！網4字破盲點

竹市+531！累積確診7.3萬　兩大施打站下週幼兒疫苗開打

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

即／留言「想槍斃蔡英文」　警方逮大學畢業生

中永和深夜連傳槍案！15歲少年持槍掃射2店家

獨／谷關知名地標「千年五葉松神木」倒了　主幹被蛀空

追撞前車10hr後死車內　男陳屍台灣大道

龍潭觀光大池驚見漂浮女屍 打撈上岸明顯死亡

3車擋道被通知移車　他動作最慢車遭砸爛

即／16歲少年谷關野溪戲水跌落　卡3尺深潭被撈起

四海堂口太子遭斷手　北聯少年行兇下場曝

槍砲犯遭圍捕衝撞警方　警開2槍壓制

即／三峽婦疑闖紅燈遭撞飛　送醫傷重不治

即／男南雅奇岩水肺潛水溺水！　教練急拖上岸救不回

假離婚！老婆成別人「天菜」　他氣炸怒告小王又慘敗

快訊／台南麻豆資源回收場火警！濃煙竄天

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

更多熱門

相關新聞

登山客茶岩山跌倒骨折　黑鷹1hr成功吊掛送醫

登山客茶岩山跌倒骨折　黑鷹1hr成功吊掛送醫

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，上午接獲台中市消防局申請和平區茶岩山63歲羅姓男子山難救援任務，羅男左腳踝骨折，暫無生命危險，經出動黑鷹直升機起飛，1個小時後成功吊掛後送就醫，順利完成任務。

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

女登山客爬聖稜線高山症發作　黑鷹出動救回

女登山客爬聖稜線高山症發作　黑鷹出動救回

合歡西峰3登山客迷路　警消漏夜入山順利尋獲

合歡西峰3登山客迷路　警消漏夜入山順利尋獲

不到40就中風　「心房顫動在作祟」

不到40就中風　「心房顫動在作祟」

關鍵字：

茶岩山黑鷹登山客空勤心臟科

讀者迴響

熱門新聞

女星懷胎4月「胎兒異常罹罕病」！忍痛引產大哭

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍身亡「日年輕人超冷漠」2原因曝光！

《小鬼當家》男星離世！

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩

27歲混血女星2年前得腦癌「又罹乳腺癌」！

快訊／安倍晉三「直接死因曝光」！

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

即／安倍晉三遺體抵達東京家中！

莫子儀宣布「我結婚了」！甜喊太太：謝謝她體諒

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面