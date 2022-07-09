心臟科醫師攀茶岩山骨折又高山症　黑鷹直升機1hr成功吊掛送醫

▲▼一名羅姓心臟科醫師昨天在茶岩山扭傷骨折，黑鷹直升機上午花了1小時成功吊掛送醫。（圖／空勤總隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，上午接獲台中市消防局申請和平區茶岩山一名男性登山客左腳踝骨折的山難救援任務，經出動黑鷹直升機前往，1個小時後成功吊掛後送就醫，順利完成任務，該傷者是63歲羅姓的心臟科醫師。

台中消防局昨天下午6點31分獲報，北二段有一行19人登山隊當中，有1名63歲羅姓男子左腳踝扭傷，疑似骨折，無法行走，該登山隊位在和平區北二段閂山730林道23.2K，立即派遣梨山分隊1車4人前往搶救。

搜救人員在今天上午8點26分接觸到傷者，傷者是心臟科醫師，醫師自行評估出現頭暈、嘔吐現象，有輕微高山症、左腳踝扭傷無法行走，搜救人員給予包紮固定並監測生命徵象後，以背負方式將傷者移往雨量計附近空曠處等待吊掛。

空勤總隊上午獲報後，10點17分起飛，爬高9000呎定向目標區，10點40分時到達目標區實施搜尋，10點42時確認待救者，隨即場地偵查與風向判定、高度調整，現場天氣狀況穩定，吊掛作業順利，10點53分完成吊掛作業，11點14分降落東勢河濱公園，將病患交由消防局救護車後送東勢農民醫院就醫，任務圓滿完成。