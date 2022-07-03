苗栗加里山有迷魂陣！登山客迷途鬼打牆　靠手機定位獲救

▲苗栗加里山傳出有登山客疑似進入「迷魂陣」內迷途。（圖／翻攝自苗栗縣消防局）



記者林冠吟／綜合報導

有「台灣富士山」美譽，同時也是台灣小百岳的苗栗南庄加里山，因其迷霧森林聞名，吸引不少登山客前往攻頂一覽美景，但也因此傳出有不少登山客在攻頂過程中，陷入「迷魂陣」而迷失在山徑的事故。苗栗縣消防局日前就在臉書上揭露，有登山客跟團失聯，不管怎麼引導就是出不來，所幸最後靠著手機定位成功獲救。

苗栗縣消防局日前就在臉書上發文指出，傳說加里山有「迷魂陣」，一般人只要走進去，不管救難人員如何引導，就是走不出來，呼籲山友們務必要依循路徑登山。

消防局表示，6月30日接獲民眾報案，有登山客登加里山和團隊托對失聯，救援小組和領隊在山屋會合後，還正在思考如何安排救援路線，所幸該名失聯登山客有攜帶手機，最後靠著手機座標定位成功，讓救援小組與失聯登山客成功碰頭，順利完成救援任務。

消防局透露，最後向該名登山客詢問後，才知道該名登山客疑似是在傳說中的迷魂陣中迷路，在裡面繞圈圈怎樣都出不來，所幸最後靠著手機定位成功獲救。

對此，消防局也提醒民眾，從事戶外登山活動，除攜帶必要的食物、衣物與手機外，也不要忘記攜帶行動電源，以避免在發生事故時，因手機沒電而錯失對外求援的機會。