安倍輸血20公升仍不治　奈良醫院狂湧投訴電話！網轟：不如去捐血

▲ 安倍8日被以醫用直升機送達醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，隨即送往奈良醫大附屬醫院搶救，輸血逾20公升後仍因失血過多宣告不治。日本舉國哀悼之餘，推特熱搜居然出現「投訴」等詞，原來是不少人認為奈良醫大搶救不力，瘋狂打電話投訴，讓許多網友憤怒表示，「有精力打抱怨電話不如就去捐血吧！」

奈良醫大附屬醫院8日在安倍過世後召開記者會說明，安倍當天中午12時20分到院，頸部前側有2處槍傷，傷口延伸至胸部，深達心臟大血管，院方出動20多人進行搶救，輸血超過100單位（1單位200cc），但安倍最終仍回天乏術。

安倍死訊令部分日本民眾難以接受，醫院湧入質疑搶救不力的投訴電話。小說家兼醫師知念實希人對此則發文表示，「事發後馬上開始心肺復甦術，6分鐘後救護車抵達，換乘醫用直升機，送往地區最高級急救中心，輸血100單位及開胸心臟按摩，一切都很完善，沒能救回是因為外傷傷勢過重」，呼籲不要再打電話投訴。

日本網友也紛紛在推特發文表示，「奈良醫大人員已經付出最大努力」、「有精力打投訴電話給奈良醫大，不如就去捐血吧」、「不要把奈良醫大人員當成發洩情緒的出口，這樣只會造成院方人員的身心負擔」、「這會對一般患者和家屬造成困擾」，使得投訴相關詞語衝上推特熱搜。

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