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兒收「安倍親筆信」　1暖舉逼哭網友！2寶媽悲痛：該怎麼跟他說？

▲▼ 日本網友分享先前收到的安倍親筆信。（圖／翻攝自推特）

▲ 日本網友分享先前收到的安倍親筆信。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市街頭演說中遇刺，因失血過多回天乏術。槍擊發生後一名母親在推特上分享，她兒子去年10月曾寫信給安倍，不久後竟收到安倍親筆回信，如今聽聞噩耗令她悲痛表示，「該怎麼跟馬上就要放學回家的兒子說？」這則推文引起廣大關注，網友也發現安倍為了年幼的孩子，回信全都使用平假名，貼心舉動令網友感慨，如此善良的人竟不幸遇害。

安倍於日本時間8日上午約11時30分遭41歲男子山上徹也近距離連開2槍，緊急送醫搶救，震驚國內外民眾。日本一名40多歲媽媽育有2個孩子，得知安倍中槍後在推特發文表示，去年10月眾議院議員選舉期間，她兒子寫了一封給安倍的信，在安倍出席助選演說時交給他，未料下個月就收到安倍的親筆回信。

她分享安倍當時出席活動、親手接過貼滿可愛貼紙的信件及安倍回信的照片，並遺憾表示，「雖然對安倍有各式各樣的意見和聲音，但這樣的做法是不可原諒的。我該怎麼跟馬上就要放學的兒子說？」

這則推文短短一天內獲得逾5萬次轉推及33萬讚，網友紛紛分享推文並寫下，「他真的很善良、溫暖，是日本不可或缺的重要人物」、「為了孩子用平假名寫信的體貼令人印象深刻」、「我要哭了」、「這麼善良的人怎麼會死」、「我以為安倍沒有孩子所以不懂育兒支援，其實不然，他給孩子的信都是用平假名寫的」。

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