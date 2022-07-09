起底綠營發言人李妍慧　他曝：10年2次財產申報不實「挨罰逾300萬」

▲民進黨發言人李妍慧。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前國民黨台北市議員王鴻薇踢爆參選民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，掀起論文門爭議，林智堅也以提告手段反制。不過，因中華大學校董為民進黨發言人李妍慧，因此引發官官相護的質疑，9日資深媒體人黃揚明於臉書發文指出，李妍慧曾二度因財產申報問題，遭監察院裁罰。

▲資深媒體人黃揚明。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃揚明9日於臉書指出，民進黨現任發言人李妍慧身兼新竹市議員、中華大學董事長等職，從政以前原是媒體記者，且擁有台大新聞所碩士高學歷。2002年，以年僅26歲之姿代表台聯參選新竹市議員就當選，並連任至今。2007年，退出台聯後以無黨籍從政，2016年5月為響應蔡政府執政，加入民進黨，今年成為民進黨發言人。

黃揚明表示，李妍慧過去曾二度因財產申報出包而遭監察院裁罰。最近一次是今年3月，監察院廉政專刊揭露李妍慧和丈夫楊勝翔及其未成年子女，在2017年12月28日申報之財產，較2016年所得總額多1倍以上，有異常增加的狀況。且詢問李妍慧之後，李並未說明部分增加財產來源，被認定為「無正當理由未為說明」，於去年7月15日確定裁罰300萬元。

黃揚明說，罰300萬元是《公職人員財產申報法》該條款「最高罰金」，「由此可見，此一違法情節是被認定為最嚴重的程度。」而李妍慧當時回應，被裁罰主因是丈夫楊勝翔公司入帳時間差，導致會計申報時造成疏失，她願意遵守相關法規，坦然受罰。

黃揚明加碼踢爆，李妍慧10年前就曾漏報應申報財產，包括土地1筆、存款3筆、股票3筆，且監院不採信李妍慧所陳述理由，認定為故意申報不實，遭裁罰46萬元。

回顧林智堅中華大學論文抄襲疑雲一波未平，一波又起。國民黨北市議員游淑慧於日前更挖出李妍慧丈夫楊勝翔是昌禾開發公司總經理，在新竹市多年來使用「非住宅區」的地目興建「類住宅」銷售，相關建案也常遭檢舉、開罰。

游淑慧質疑，曾爆發爭議或違規的建商， 照理說應是市政府重點稽查對象。但林智堅上任後竟邀其用個人身份擔任「新竹市都市更新及爭議處理審議委員會」委員，懷疑林智堅與李妍慧並非單純同黨關係，而是有「緊密的利害關係」。

▼黃揚明9日控李妍慧10年來因財產申報問題2度被罰。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞），點圖可放大）