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南警打詐專案總動員　破獲詐騙集團21件100人防詐亮眼！

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局自6月20日起至7月1日配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯。

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

期間破獲詐欺集團作案手法分別為「假投資」9件、「假網拍」6件、「解除分期付款」3件、「假冒檢警機構」1件、「猜猜我是誰」1件、「假交友」1件等類型。

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑警大隊偵一隊所破獲的「假投資」案件，分析犯罪手法，是用「養、套、殺」方式，初期先於LINE投放「投資股票」或投資「賭博網站」等廣告，引誘被害人先加入有帥哥、美女頭像的好友，再經詐欺集團過濾及對話後時機成熟，引導加入「會員投資交流群組」或「賭博網站」，並由其內暱稱「投顧老師」、「賺錢專案」的成員教學操作，被害人依指示後將錢匯入指定金融帳戶，並於假投資網站、假賭博網站之系統中會顯示金額及把玩後獲利多少等數據，一般初期獲利較小時集團成員為取信被害人，往往可順利匯出變現，待取得被害人信任後，再引誘投入大筆金額，而獲利顯示大量增加，等被害人要將獲利匯出時即無法匯出，始發覺受騙。

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市警聯手金融機構及超商賣場行(店)員合作防制詐騙的亮眼成績，一直以來都是相當受到肯定，今年上半年度共同攔阻詐騙案共計1209件、攔阻金額逾2億8,611萬元，南市「超、金、警」聯盟成功展現守護市民財產安全的決心！

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧表示，今年已執行3次「全國同步打擊詐欺專案行動」強力打擊詐欺犯罪，希望能夠有效遏止詐欺犯罪的發生，防止民眾繼續受騙，讓市民能夠安心過好每一天；另呼籲民眾對於看到來電顯示號碼前有「＋886」、「＋02」、「＋04」、「＋03」..的等加註「+」號電話，都可能是境外詐騙集團篡改的電話號碼。此外，「假投資」是現在最常見詐欺犯罪手法，有收到不明訊息、不明群組、不認識的「好友」在報「賺錢！好康！」，都是民眾要注意防範的重點，在接收到這種訊息的時候，記得多想一下，查證一下，就可以避免辛苦賺的錢被騙走。民眾若要確認銀行、電商等客服來電真偽，務必掛掉來電後，再依銀行、電商等客服電話重新撥打確認。若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免淪為犯罪者的提款機。

▲台南市警局配合內政部警政署規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對詐欺集團、機房及網路詐欺等加強打擊，共計查獲21件、100名嫌犯，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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