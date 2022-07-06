公園抽菸被勸導嗆「我沒通緝啦」　警員一按電腦...鐵齒男秒臉綠

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局龍山派出所警員，在3日下午前往艋舺公園巡邏，發現1名男子在公園內抽菸，於是上前勸導順便盤查身份，身穿紅衣的男子原本還笑稱「自己沒有通緝啦」，但是警方卻發現男子早因竊盜案遭台南地檢署發布通緝，男子聽聞當場臉綠，警方偵訊後將他移送歸案。

警方調查，72歲的黃姓男子，在5月間在台南涉及腳踏車竊盜，最後跑到台北萬華區的艋舺公園，渾然不知在6月23日就因為沒到案開庭，被台南地檢署發布通緝。

▲身穿紅衣的男子抽菸被勸導，警方盤查還自豪「沒被通緝」，電腦跳出通緝當場臉綠。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在3日下午4時許，於艋舺公園巡邏，發現黃姓男子為艋舺公園「新面孔」，又在公園內抽菸，於是上前勸導順便盤查身份，黃男原本一派輕鬆的讓警員盤查，還表示「我沒有被通緝啦」。

但是警方一查詢後，赫然發現男子早因竊盜案未到案開庭，遭發布竊盜通緝，黃姓男子也當場臉綠，傻眼指出「怎麼這麼快就通緝了」，最後警方也將黃姓男子帶回派出所，訊後也依規定解送歸案。

▲男子接受警方盤查自豪「沒被通緝」，但最後卻被查出6月底發布竊盜通緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子表示，因為居無定所，常常台北、台中以及台南四處流竄，之前以打零工維生，但目前無業，所以就暫時住在萬華區艋舺公園，沒想到涉及竊盜案被通緝，也讓原本相當有自信的黃男啞口無言。