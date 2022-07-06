宿舍窗戶伸進1隻手　台大生驚報警「1根菸蒂逮人」結局逆轉

▲台大生看到有隻手從窗戶伸進宿舍，驚呼一聲，對方一溜煙跑走。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名陸籍台大生去年在租來的頂樓加蓋房內，突然看到1隻手從窗戶伸進來，台大生驚呼：「你在幹嘛？」對方應聲：「有人在哦！」然後一溜煙跑走，警方獲報在現場仔細搜查，從頂樓天台撿到1根菸蒂，比對DNA找到曾住同棟樓的楊姓男子，雖然楊男有竊盜前科，但不能排除是單純抽菸留下，台北地檢署6日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

台大生提告指出，2021年10月間某天下午，他在學校附近的頂加租屋處，被窗邊傳來丟擲東西的聲音嚇到，轉頭一看，有隻手從窗戶伸進來，正在窗口的鞋架上摸索著，地上還有被扔下的鞋子，台大生被眼前一幕嚇到，質問：「你在幹嘛？」1個男性聲音回話：「有人在哦！」馬上收手離開。

警方對於有人光天化日闖入民宅不敢大意，進行地毯式科學採證，雖然在窗邊採集到不完整的指紋，DNA樣本又不足以比對，而整棟民宅有很多出租隔間套房，大門監視器拍到的進出人員複雜難以分辨，最後是在頂樓天台，距離頂加套房稍遠處，找到1根菸蒂。

這根菸蒂上的DNA經過比對，屬於有竊盜、毒品前科的楊姓男子，警方依侵入住宅、竊盜等罪移送法辦，但是楊男喊冤，他在那一陣子因為案件判決確定，即將入監服刑，心情不好，所以借處在那棟租屋的朋友家，檢察官調查，楊男還真的就在這棟民宅因另起竊案遭逮。

檢察官調查後，相信楊男的確曾是台大生的「鄰居」，而這棟民宅頂樓又沒有上鎖，任何住戶都可自由進出天台，楊男的確有可能單純在那裡抽過菸，無法光憑1根菸蒂，就認定楊男是伸進窗內的那隻手的主人，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。