7特警也沒擋住槍擊！　前刑警揭「維安失職關鍵」：沒有背對安倍

▲前刑警痛批，安倍晉三的維安人員嚴重失職。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良遇刺，41歲嫌犯山上徹也從後方近距離槍擊，安倍右頸中彈，當場倒地，由於子彈貫穿心臟，歷經5個多小時的搶救，最終仍因失血過多在當天下午不治身亡。然而事發後，外界也不斷質疑安倍作為前首相的維安是否出現漏洞，7名特警竟然都沒能擋下兇手。對此，前刑警吉川祐二則公開指責，「從結果來看，可以說是維安的失誤！」

根據《體育日本》報導，事件發生後，自民黨奈良縣分部指出，當時部署了警視廳與奈良縣當地警察共7人作為特警，另外還有15名奈良縣黨分部的工作人員，共有20多人進行維安，然而卻依舊沒有擋下嫌犯，因此也遭到各方撻伐。

▲嫌犯從後方開槍擊中安倍晉三。（圖／路透）



前警視廳刑警吉川祐二也直言，從結果而言，安倍這次的維安的確出現極大漏洞。他指出，在進行街頭演說維安時，特警應該要以被保護對象為中心，排成圓形包圍被保護者，且每個特警都應該背對當事人，時常對周遭保持警戒。然而從這次現場流出的影片卻可以看到，特警根本沒有好好地背對安倍晉三，而是面朝安倍的背部，根本沒有觀察後方情況。

雖然安倍晉三的身後也有特警人員，但是卻沒擋下槍擊犯。吉川說，「安倍晉三身後一共有2名特警，其中一人先發現嫌犯，隨即告知另一人，但其實這時候應該要直接上前擋住可疑人士。在槍擊發生前，特警在近距離維安就已經徹底失敗。」

面對維安問題，有人認為是因為安倍的奈良行程是7日臨時決定，才會導致維安人力調度不及，計畫不夠完善。但吉川則批，「只要決定場所就能夠安排維安計畫，所以時間根本不是問題。」他強調，這次維安的問題是警戒的密度、維安人員的認知以及對於可疑人士的判斷和盤查。

日本保安協會會長阿久津良樹表示，「從影片上來看，在第一槍後，特警根本沒有及時反應，才會導致安倍中了第二槍。嫌犯進入保護範圍，卻沒有任何人發現，這些特警從本質上而言，可以說是沒有能力。」

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