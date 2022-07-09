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安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺驚魂記

記者崔子柔／綜合報導

日本前首相安倍晉三昨（8）日前往奈良火車站演說時遇刺，兇手山上徹也使用自製槍枝，因外觀像是攝影器材，故維安人員將他誤認為媒體記者，沒有多加注意。安倍晉三在當地時間8日下午5時3分由醫師宣告死亡，消息讓全球震驚，也因他對台態度相當友善，不少台灣民眾也感到不捨。

安倍晉三遇刺過程，在各家媒體鏡頭下被記錄。

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

▲安倍晉三到奈良進行演說。（圖／路透）

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

▲山下徹也使用自製槍枝行刺。（圖／路透）

▲▼日本前首相安倍晉三8日遭到槍擊。（圖／路透）

▲安倍晉三遭槍擊倒地。（圖／路透）

▲▼對安倍晉三開槍槍手遭壓制。（圖／達志影像／美聯社）

▲山下徹也遭壓制。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三上擔架送醫搶救。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

▲民眾前往安倍晉三遇刺地點哀悼。（圖／路透）

▲▼安倍晉三遇刺身亡。（圖／路透）

▲民眾在安倍晉三遇刺地點擺滿鮮花。（圖／路透）

41歲的兇手山上徹也遭逮後供稱，他並非不滿安倍政治上的主張，而是認為安倍與某個宗教團體有關聯，才決定殺人，作案用的槍枝是自己製作組裝，零件則是從網上購買。

警方後續在山上徹也的住處發現疑似爆裂物，還有多支類似的自製改造槍枝，認為山上徹也預謀犯案可能性極高，由於安倍晉三有左肩1處、頸部2處等共3處槍傷，將進行司法解剖，釐清子彈是否貫穿人體，司法解剖後遺體會立刻運回東京。

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