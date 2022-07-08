男獨攀奇萊東稜身體不適失聯！　順利尋獲直升機吊掛下山

▲搜救人員攻頂搜救。（圖／花蓮消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局6日中午接獲新北市消防局轉報表示：「1名林姓男子攀爬百岳奇萊東稜，預計7月5日返家但至今未歸且失去聯絡。」消防局獲報後隨即派遣特搜大隊、第一大隊新秀分隊偕太警隊與太管處前往搜救，順利尋獲該男子並協助下山。

▲▼空勤直升機吊掛救援，後送醫院治療。（圖／空勤總隊提供，下同）



奇萊東稜是百岳四大障礙之一，由奇萊登山口進入，依序行經奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山和立霧主山，沿途地形陡峭險峻。消防局組成搜救隊伍由太魯閣岳王亭進入，沿途均為上切路徑，須耗費較多體力與時間，來回預計共需耗時6天。

搜救人員6日先於山上第一索道頭處紮營，7日於搜救途中巧遇2名下山山友，該2名山友表示有看到疑似失聯者特徵之民眾因身體不適於山上9K處工寮休息，搜救隊聞訊隨即加快腳步向該處挺進，終於在7日晚間於該工寮尋獲失聯者，其意識清楚但有嘔吐、身體疼痛及疑似高山症之症狀，身體虛弱無法行走，搜救人員立即給予適當處置，另消防局向空勤總隊申請直升機救援，8日上午8時成功吊掛，將患者送至慈濟醫院救治。





消防局局長林文瑞表示，山客獨攀且林道地形險峻又無通訊訊號及網路，發生意外將無法對外求援，所幸搜救人員巧遇下山山友提供資訊得知待救者位置，才能及時前往救援。呼籲山友從事登山活動務必團進團出結伴而行，降低發生意外的風險，進行登山活動前，務必了解該路徑其中危險路段，並評估自身體能狀況，做好充足準備，也希望登山隊伍於登山活動期間遇見獨攀者或落隊者能主動提供協助幫忙，避免憾事一再發生。