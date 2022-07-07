心臟病史女山友登帖比倫瀑布「癱軟半昏迷」　2警揹負下山送醫

▲仁愛警方協助急病山友送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

吳姓女子日前與山友赴南投縣仁愛鄉登山，卻於帖比倫瀑布登山古道陷入半昏迷狀態，仁愛警分局獲報後，派員趕抵現場尋獲吳女，隨即以輪流揹負方式、費時1小時將吳女送至登山入口，以巡邏車載送與消防救護車半途接駁，順利送醫，也保住吳女生命。

仁愛警分局指出，紅香派出所當天接獲仁愛消防分隊轉報，指帖比倫瀑布登山古道有民眾急需送醫救援；巡佐潘福明及警員王星吉隨即趕赴登山入口，再沿步道徒步搜尋，順利在帖比倫瀑布上方約200公尺附近，發現呼吸急促、四肢癱軟無法行走，陷入半昏迷狀態的吳女。

不過潘、王二員眼見開始飄雨，若等待救護人員抵達，還需1個半小時，為掌握送醫黃金時間，立刻決定以輪揹方式，穿越碎石崎嶇的山路古道，經歷1小時挺過體力和地形的雙重考驗，順利抵達登山入口處，再以巡邏車載送，與前來救援的救護車接駁後，送至台中榮總埔里分院治療，順利送醫撿回一命，深獲家屬及山友們的讚揚及肯定。

分局表示，據了解該名山友有心血管疾病及心臟主動脈剝離等病史，提醒山友們山區氣候變化莫測，有三高等慢性疾病的民眾，應特別注意身體變化，並謹慎評估往返行程路線，確保登山安全與健康。

另集集警分局日月潭派出所警員余素節日前擔服值班勤務時，接獲某飯店報案稱，有一年輕女姓房客情緒憂傷，獨自於早上外出後失去蹤影，至中午仍未辦理退房，恐有不測急忙請警方協尋；余素節隨即調閱監視器、確認該名女子特徵，並與同仁詹凱翔分別沿線搜尋，終於在台21線61K處發現該女倒臥路邊、奄奄一息，緊急通報119救護員前來救護並加以安撫情緒，家屬獲知後對警方積極協尋由衷感激。