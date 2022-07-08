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鐵皮屋架20台挖礦機竊電　責任全推過世爸...男須賠台電165萬元

▲鄭男投資虛擬貨幣設20台挖礦機竊電。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲鄭男投資虛擬貨幣設20台挖礦機竊電。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

鄭姓男子在鐵皮屋內放置20台用來投資虛擬貨幣的「挖礦機」，竊電被台電發現，提告要求賠償1年電費，鄭聲稱接電是父親在世時找人施作，他並不知情，法官審理後，認為台電發現遭竊電後，追繳先前1年內的電費有理由，判鄭男需賠償165萬元，全案可上訴。

判決書指出，鄭父於1990年於向台電申請三棟鐵皮屋營業用電，鄭父於2019年12月18日死亡後由鄭子繼承繼續使用電表，持續繳電費，去年2021年1月，台電人員會同警方，查獲鄭男從供電線路接戶點與電表間之「接戶線」上，私接2條銅導線，供電給鐵皮屋内的20台「挖礦機」使用。

因鄭男遭查獲有違規用電情形，台電依照兩造間供電契約，查獲的違規用電器具用電設備容量29瓩（KW），以24小時供電，回溯一年推算用電度數為254,040度，應給付165萬4308元。

鄭男認為，電表私接之電線是父親還在世時請別人施作，他並不知情；且也每月依約繳納20-30萬元的電費，沒有竊電的動機及意圖，已獲檢方不起訴處分，認定並無竊電行為明確，故否認應負違規用電責任。

但法官審理後認為，台電依雙方合約主張從2021年1月27日查獲時起回溯一年追繳電費，應屬合理，因此判決鄭男應賠償台電公司165萬4308元，全案仍可上訴。

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