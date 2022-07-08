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人夫外遇誘小三：通姦已除罪不用怕啦　正宮反擊只有她挨罰

記者黃翊婷／綜合報導

羅姓按摩師前年3月間因工作結識謝姓男子，兩人交往4個月之後她發現「男友」已婚，因此提出分手，對方卻說「通姦罪在台灣已經除罪化，不用怕啦！沒事的」，結果事後卻遭謝妻提告求償60萬元。雖然羅女堅稱自己是單親的外籍人士，不懂台灣法律，但彰化地院法官審理後，仍判她應賠償謝妻30萬元，全案仍可上訴。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲羅女坦承與謝男發生過性關係。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

謝妻在判決書中主張，和丈夫結婚28年育有3名子女，婚後關係融洽，但羅女明知丈夫已婚的身分，仍執意交往，兩人交往期間發生過多次性關係，2021年6月羅女突然跑到家裡來，直接對婆婆公開婚外情的事情，之後多次在屋外大聲叫囂、鬧事，不願離去，要求丈夫做出選擇。

謝妻接著說，羅女今年1月透過通訊軟體傳來與丈夫的對話截圖，還有兩人同在一屋的照片，讓她一度因為精神壓力過大而自殘，同年3月對方又傳來兩人出遊的照片，根本就是故意挑釁，想要透過激怒她來破壞這段婚姻關係，實在忍無可忍，才決定提告求償60萬元。

對於上述指控，羅女反駁，自己是單親的外籍人士，平時靠按摩維生，2020年3月因工作結識謝男，對方展開猛烈追求，因而答應交往，哪知道交往4個月之後才知道男友已婚，當下立即提出分手，卻只得到一句安撫的話，「通姦罪在台灣已經除罪化，不用怕啦！沒事的」，由於她不懂台灣法律，不知道還有民事侵害配偶權的損害賠償責任，也就信以為真。

羅女強調，謝男發現她已經陷入感情深淵，雙方也發生過性關係，竟然多次找理由借錢，後來經同鄉警告，才知道對方在外有多名女友，都是以同樣手法詐財騙色，她要求返還借款卻被無視，打電話過去也不接，一氣之下就衝到男方家討要說法，這起事件中她也是受害者，不應該只要求自己一個人負責。

彰化地院法官表示，羅女自認是在知道謝男已婚的身分下繼續交往，也有發生性關係，此舉已侵害到謝妻的配偶權；再者，她在錄音中曾說，「我這幾年都給一個男人白白睡、白白用」，要求謝男賠償，為自己受到侵害的權益討公道，怎麼會不知道謝妻也可以向她請求賠償，可見上開所辯，應屬卸責之詞。

法官指出，由於謝妻至今並未對丈夫提告求償，最終僅判羅女應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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