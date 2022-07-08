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社會 社會焦點 保障人權

板模老闆被砸斷腿截肢害殘　遷怒上游包商喝保力達要求一起賠

▲▼建案,建商,工地,工頭,大樓,蓋房子,新成屋,工人。（圖／Pixabay）

▲板模包商在工地遭墜落建材砸斷腿，遷怒上游包商貪喝保力達沒維護工安。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名林姓男子擔任工地板模包商，2019年商請鍾姓吊車司機幫忙吊掛材料，自己卻不慎連人帶料從2層樓高度墜落，左腿從膝上截肢才保命，林男怒告鍾男求償600萬餘元，並遷怒上游包商吳男貪喝保力達、疏忽工安，應連帶賠償，法官查明林男本身就是老闆，和吳男沒有僱傭關係，這起意外更與吳男有沒有喝保力達無關，判鍾男須賠償285萬餘元，可上訴。

判決指出，本案發生於2019年8月17日中午12點多，吳男將新北市1處建築工地的板模工程轉包給林男，因工地缺料，吳男叫貨運行送貨，鍾男開車將板模所需的夾板送到後，林男拜託鍾男順便用貨車上的吊臂，幫忙將材料吊掛到2樓。

鍾男起初以現場操作空間不夠大為由婉拒，但禁不起林男一直央求，還是幫忙吊掛，卻在準備收回吊臂時，沒注意林男仍在鬆開吊勾上的繩索，以致林男從2樓摔落，還被一同墜落的夾板把雙腿壓得多處骨折，送醫後因左腿傷勢嚴重，不得不從膝上截肢保命。

當時61歲的林男怒告鍾男害他殘廢，要求鍾男賠償醫藥費、看護費、休養7個月不能工作的損失還有以後更換義肢等費用共600萬餘元。林男並批吳男事先沒提醒該注意工地有哪些危險事項，卻貪喝含酒精的保力達沒保持清醒，也沒到工地監督維護工安，應負連帶賠償責任。

吳男喊冤指出，林男本身就是包商，不但是模板資深作業主管，還有吊車證照與指揮吊車的吊掛手資格，他和林男毫無僱傭關係，至於當時他有沒有喝保力達，吳男強調，跟本案無關，他對於這起意外沒有故意或過失責任。

法官查明新北市府在本案發生後實施勞動檢查，確認林男本身就有僱主身分。法官指林男在本案不屬於《職業安全衛生法》所保障的「勞工」，且他承攬工程前就該詳細了解工作環境可能出現的危害因素，加上吳男也不是鍾男的老闆，因此判吳男免賠。

鍾男則堅稱都是林男一直拜託他幫忙吊掛，林男本身也有錯。法官指鍾男既然答應幫忙，卻沒注意林男的動向就貿然收回吊臂掛勾而造成意外，應負全責，經逐項細算林男求償金額後，扣除鍾男已賠的53萬元，判他應再賠林男285萬餘元，可上訴。鍾男刑案被依過失傷害致重傷罪判刑6月、得易科罰金18萬元，已先定讞。

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