快訊／台中4.4萬戶停電原因找到了　網哀號「熱爆」交通大打結

▲台中海線停電導致號誌不亮，清水警分局梧棲所前段交通流量大臺灣大道港埠路口交通疏導。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中22日上午10時50分傳出停電事故！共計影響逾4萬戶，所幸停電事故已在上午11時點時已全部完成復電作業，至於停電的主因，台電經查後也發現該起停電事故為人為事件，為中港—中沙一路第7至第8號鐵塔間線路下方，有民眾建屋僱用吊車吊掛鋼筋作業，因過於接近高壓線路引起跳脫。

台電台中區處指出，整起事故起因為161kV高壓電線跳脫，造成中沙變電所停電，影響梧棲區、清水區、沙鹿區、龍井區、大肚區等五區，共計4萬4699戶因此受到影響，後續由台中區處進行緊急轉攻作業，於11時整完成全部復電。

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台電緊急修復後，也初步判定整起停電事故為人為事故，因中港—中沙一路第7至第8號鐵塔間線路下方，有民眾建屋僱用吊車吊掛鋼筋作業，機具太過接近高壓線路而引起跳脫。但停電事故也造成台灣大道與港埠路等地交通號誌全部停止運作，交通瞬間大亂，員警也在第一時間前往疏導，但仍不少民眾在社群平台上發文哀號。

網友們紛紛表示，「中和街現在停電，大家的家裡有電嗎？」，不過因為停電關係，台中地區22日最高氣溫來到34度，也讓不少民眾哀號，「好熱」、「停電快要熱死了」。

▲▼造成台中海線5區停電意外的吊車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

