把握「討厭陳時中」氛圍？　蔣萬安：市長選舉是爭取期待、提出願景

▲蔣萬安今日上午拜會台北清真寺 。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

年底選戰將至，衛福部長陳時中成為代表民進黨參選台北市長的大熱門，不過近期民調直線下滑，綠營內部「非陳時中不可」的聲音漸消退，國民黨打算操作「厭陳」的情緒打北市選戰。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，北市市長選舉是爭取市民期待，提出市政願景，讓市民感受誰最適合擔任市長職務，帶領台北走向期待的未來。

蔣萬安今（8）日拜訪台北清真寺，現場被問到民進黨下週擬提名衛福部長陳時中參選台北市長。蔣萬安回應，陳時中到底選不選是他個人政治決定，但疫情還沒結束，變異株可能進社區，更有專家學者指出，傳播力可能比omicron多20%，重複感染的可能性，若為了個人選舉離開指揮官崗位，棄民眾健康於不顧，相信民眾不會接受。

蔣萬安再說，4月份的時候，確診百位數、死亡案例個位數，當時陳時中天天坐鎮指揮中心開記者會報數字，現在破萬確診、近百死亡例，如果現在為個人選舉離開崗位，為了選舉棄民眾，民眾不會接受的。

媒體詢問，過去疫情爆發時，陳時中曾指萬華是破口，是否認為應對萬華居民道歉，蔣萬安說，是否要道歉要看陳時中內心過不過得去，萬華是台北的驕傲，萬華在第一時間守住疫情，絕對不是破口，萬華人也知道。

