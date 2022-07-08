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安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈後5分鐘才拿到AED

▲▼安倍晉三,安倍晉三2022.7.8遭槍擊。（圖／路透社）

▲日本前首相安倍晉三8日在街頭演講時遭到槍擊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日遭遇槍擊，傳出心肺停止。日相岸田文雄緊急返回東京召開記者會證實，目前安倍晉三情況危急，還在加護病房搶救當中。許多目擊者也透過日媒採訪還原槍擊經過，現場約有20到30名特警，事發約5分鐘後才有人拿來AED，還有民眾當場嚇暈。以下為《ETtoday新聞雲》為您統整事件發展：

●街頭演說遭槍擊

安倍晉三於當地時間8日上午約11時30分，在奈良市大和西大寺地鐵站前發表街頭演說，卻突然遭一名男子從背後3公尺處近距離開槍，聽見第1聲如爆炸般巨大槍響，但此時安倍仍在說話，男子退後開了第2槍之後，安倍隨即倒地。報導稱，安倍除了已知的左胸皮下出血外，右頸也中彈。日媒ABEMA引述自民黨官員說法報導，安倍原本計畫今日前往長野縣助選，但昨晚臨時改變行程，決定前往奈良，未料遇襲。

●槍擊現場恐慌

朝日新聞報導，目擊者表示，現場瀰漫著槍枝冒出的大量白煙，還有人用演講台上的麥克風大喊「有沒有AED」、「有沒有醫生？」、「有人會做心臟按摩嗎？」大約5分鐘後有人拿著AED（自動體外心臟電擊去顫器）過來，有人則是受到驚嚇當場暈倒。一名男性表示，現場觀眾包含高中生，另外還有20到30名的特警（SP），但「感覺他們只關注著候選人面前的方向，有人還直接從安倍身後走過去。」

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三7日晚間臨時改變行程，沒想到8日前往奈良便遇害。（圖／路透）

●槍手當場被逮

目擊者稱，安倍演講才進行1、2分鐘就遇槍擊。網路流傳一段演講影片可見，戴著口罩、穿著灰色上衣的兇嫌，當時就站在安倍右後方，還跟著現場民眾一起拍手。兇嫌開槍後將作案槍枝丟在地上，隨即有多名隨扈朝他衝過去。有目擊者表示，兇嫌沒有逃跑，而是一直呆站在原地，沒有做太多抵抗就迅速被制伏。

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／路透）

▲對安倍晉三開槍的槍手當場遭壓制。（圖／達志影像／美聯社）

●槍手身分背景曝光

日本當局證實兇嫌身分是41歲男子山上徹也（Tetsuya Yamagami）。據多名政府內部人士指出，他2002年以自衛官身分加入海上自衛隊，並於2005年退出。NHK引述警方聲明報導，山上徹也在調查中指出，他對安倍有強烈不滿，因此才決定開槍殺死他。

▲▼ 安倍晉三遇襲，作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

▲安倍晉三遇襲，警方推測作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

●疑自製槍枝

奈良警方最初表示山上徹也使用霰彈槍，後更正為手槍。而凶器近照也被推特網友放大截圖，其中可見2根槍管被貼滿黑色膠帶固定。警方當場沒收槍枝，而搜查人員也指出，這把槍疑似是自製的。日媒《現代business》報導，日本3D數據活用會（3D GAN）理事長相馬達懷疑，這把黑色自製槍可能是3D列印所製，但彈藥來源成謎。

▲▼日本首相岸田文雄8日召開記者會時落淚表示，前首相安倍晉三遭遇槍擊後，目前正在加護病房搶救。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄8日召開記者會時落淚表示，前首相安倍晉三遭遇槍擊，目前正在搶救中。（圖／達志影像／美聯社）

●岸田文雄記者會落淚祈願

日本首相岸田文雄事發後緊急取消行程，返回東京，下午2時45分左右在首相官邸召開記者會，全程眼眶泛紅，發言時不斷停頓，用力吸氣、抬頭努力忍住眼淚。他坦言，安倍目前情況「非常嚴重」，正在接受醫療團隊的搶救，真心祈求安倍能夠保住一命。《共同社》報導，安倍晉三處於心肺驟停狀態，被送入加護病房。

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