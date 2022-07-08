安倍搶救中！日本槍枝管制超嚴　槍枝犯罪率極低「1年9人死亡」

▲ 安倍晉三遇襲，作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市街頭發表演說，突遭41歲男嫌山上徹也從背後連開2槍，目前在加護病房搶救。日本槍枝管制極其嚴格，為世界上槍枝犯罪率最低的國家之一，2018年一年僅9人死於槍擊，使得這起事件更加令人震驚。日本專家也直言，這在國內是前所未有的。

綜合CNN、《路透社》報導，日本2018年一整年僅9人死於槍口下，美國同年則有3萬9740人。早稻田大學政治學教授日野愛郎（Airo Hino）直言，這樣的槍擊事件在日本前所未有，「從來沒發生過這種事。」

日本槍枝法規定，僅霰彈槍及空氣步槍可合法販售，手槍屬於非法，且申請程序漫長又複雜，需要付出龐大努力與耐心。2019年數據顯示，擁有1.25億人口的日本僅有31.04萬把槍枝由一般民眾持有。

欲在日本購買槍枝者必須參加全天的射擊課程，通過筆試及靶場測試，精準度至少須達95％，並接受心理健康評估及毒品測試，還有嚴格的背景調查，包括犯罪前科、個人債務、組織犯罪紀錄及與親友的關係。

日本長崎市市長伊藤一長2007年遭黑幫份子從背後連開至少2槍而死，促使政府近一步加強槍枝管制，並擴大對組織犯罪集團成員槍枝犯罪的懲罰力道。

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