安倍妻子抵達奈良！全身黑「一言不發」搭車直奔醫院

▲安倍晉三的妻子安倍昭惠經常陪他參加造勢活動。(圖／達志影像／美聯社)



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日上午11時半左右在奈良市大和西大寺車站發表選舉演說時，遭41歲嫌犯山上徹也從身後持自製手槍開槍攻擊，當場中彈倒地，並被救護車與救護直升機緊急送往醫院治療，目前仍未脫離險境。而他的妻子安倍昭惠下午4時半左右，已經搭乘電車抵達奈良，並在多名警力的維護下，搭車前往醫院。

Abe Akie has arrived in Nara. pic.twitter.com/6w23zlCgq0 — Tobias Harris (@observingjapan) July 8, 2022

根據《朝日電視台》報導，安倍晉三中彈後陷入心肺停止狀態，目前仍在重症監護室搶救。消息曝光後，他遠在東京的家也被大批媒體與警力包圍。8日中午12時半左右，一名目測為安倍昭惠的女性被拍到搭車離開住所，而自民黨內部消息人士也透露，安倍昭惠已啟程前往奈良。

根據《日本放送協會》報導，安倍昭惠下午4時半左右搭乘電車抵達奈良縣橿原市的大和八木車站，而她本人則是身穿一襲黑色洋裝，在多名警官的護送下，一言不發地搭上預備好的車輛，啟程前往醫院。

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