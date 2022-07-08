　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部回應安倍遇襲：希望脫離危險，早日康復

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊緊急送醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日前往奈良助選演講時，左胸及右頸遭槍擊流血不止，本人也失去意識昏迷，由現場安全人員緊急護送就醫，引起國際關注。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，我們注意到這一突發事件，並感到震驚，我們關注事態發展，「希望安倍前首相脫離危險，早日康復，並向他的家屬表示慰問。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，安倍晉三是在8日上午11時半許在奈良市替參議院議員候選人助選時遭槍擊，事發後，醫療直升機緊急載安倍送奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。安倍晉三的胞弟，日本防衛大臣岸信夫透露，安倍晉三仍在重症監護室搶救，接受包括書寫在內的各項治療。

安倍晉三曾兩度擔任日本首相，第二度上任任期更創下日本政壇執政最長時間的紀錄，在任期間結交不少國際領袖及友人。槍擊事件發生後，美國前總統川普也在個人社群上發文，替安倍集氣加油。

大陸外交部則是在8日下午的例行記者會上，由發言人趙立堅代表回應槍擊事件。趙立堅表示，我們注意到這一突發事件，並感到震驚，我們關注事態發展，「希望安倍前首相脫離危險，早日康復，並向他的家屬表示慰問。」
 

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A
兇嫌連開2槍最新畫面　網見時間差氣炸：維安反應也太慢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

英國首相強生請辭　大陸外交部：這是英國內部事務

陸入境防疫「僅採檢口咽拭子」　低風險區貨運航班取消登臨檢疫

陸外交部回應安倍遇襲：希望脫離危險，早日康復

林青霞42億皇宮火燒前全貌曝光！麻將房掛東方不敗照　擁無敵美景

林青霞42億豪宅遭祝融　網猜起火「內幕」：真實版寄生上流？

陸首艘深遠海海道測量船下水　可測繪航道生成海圖供「實景導航」

美議員訪台…解放軍宣布「在台灣周邊軍演」：統一是絕對要實現的

安倍中槍！　陸知日派專家：參院選前敏感時機，不排除政治目的

帥氣弟代智障哥相親！婚禮當天新娘見「真身」嚇哭　結局超狂展開

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

英國首相強生請辭　大陸外交部：這是英國內部事務

陸入境防疫「僅採檢口咽拭子」　低風險區貨運航班取消登臨檢疫

陸外交部回應安倍遇襲：希望脫離危險，早日康復

林青霞42億皇宮火燒前全貌曝光！麻將房掛東方不敗照　擁無敵美景

林青霞42億豪宅遭祝融　網猜起火「內幕」：真實版寄生上流？

陸首艘深遠海海道測量船下水　可測繪航道生成海圖供「實景導航」

美議員訪台…解放軍宣布「在台灣周邊軍演」：統一是絕對要實現的

安倍中槍！　陸知日派專家：參院選前敏感時機，不排除政治目的

帥氣弟代智障哥相親！婚禮當天新娘見「真身」嚇哭　結局超狂展開

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

SCFI本周小跌1.41%、歐線因大船加入運價微跌　後續看好秋冬商品運輸

安倍晉三遭槍擊不治　國民黨「失去了一位好朋友」：致上最高敬意

安倍身亡、日圓急升　外媒憂「日央行寬鬆貨幣政策恐失去支持」

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

安倍遇刺「微博炸出一片慶祝聲浪」！　 胡錫進發文被秒灌爆

台日友好！安倍晉三曾po文「曬台灣鳳梨」大讚超好吃

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

大陸熱門新聞

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

林青霞42億皇宮火燒前全貌曝！霸氣盡在麻將房

林青霞豪宅遭祝融　網猜起火內幕：寄生上流？

帥氣弟代智障哥相親！婚禮當天新娘見真身嚇哭

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」 就診發現擁有男女生殖器官

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

安倍中槍！ 陸知日派專家：參院選前敏感時機，不排除政治目的

解放軍在台灣周邊實戰化演練　以粉碎「台獨」圖謀

陸外交部回應安倍遇襲：希望脫離危險，早日康復

情侶「酒店高樓浴池」埋腿狂歡　樓上房客錄21秒片瘋傳

恐怖電商賣「女童下體骨碎肉」寵物食品　稱新鮮可批發

全球唯一新冠預防藥獲准在海南使用　兩針近6萬元

魚頭口感像女學生一樣嫩！ 陸美食博主探店挨批歧視女性急道歉

「百歲將軍」許歷農出版傳記

更多熱門

相關新聞

快訊／《台日漁業協議》見證台日友好！　馬英九：願安倍晉三平安

快訊／《台日漁業協議》見證台日友好！　馬英九：願安倍晉三平安

日本前首相安倍晉三今（8）日驚傳遭槍擊，前總統馬英九辦公室表示，長期以來，前首相安倍先生與其家族對台友好，相關消息令人震驚，馬英九譴責暴力行為，並祈願安倍先生平安。

安倍晉三曾po文「曬台灣鳳梨」大讚超好吃

安倍晉三曾po文「曬台灣鳳梨」大讚超好吃

安倍晉三遭槍擊　黃偉哲祝福早日康復

安倍晉三遭槍擊　黃偉哲祝福早日康復

安倍中彈！近距離搶救照片曝光

安倍中彈！近距離搶救照片曝光

安倍晉三遭槍擊　工總理事長苗豐強：對經濟應無影響

安倍晉三遭槍擊　工總理事長苗豐強：對經濟應無影響

關鍵字：

安倍晉三安倍槍擊參議院選舉日本外交部中國

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面