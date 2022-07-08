陸外交部回應安倍遇襲：希望脫離危險，早日康復

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊緊急送醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日前往奈良助選演講時，左胸及右頸遭槍擊流血不止，本人也失去意識昏迷，由現場安全人員緊急護送就醫，引起國際關注。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，我們注意到這一突發事件，並感到震驚，我們關注事態發展，「希望安倍前首相脫離危險，早日康復，並向他的家屬表示慰問。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，安倍晉三是在8日上午11時半許在奈良市替參議院議員候選人助選時遭槍擊，事發後，醫療直升機緊急載安倍送奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。安倍晉三的胞弟，日本防衛大臣岸信夫透露，安倍晉三仍在重症監護室搶救，接受包括書寫在內的各項治療。

安倍晉三曾兩度擔任日本首相，第二度上任任期更創下日本政壇執政最長時間的紀錄，在任期間結交不少國際領袖及友人。槍擊事件發生後，美國前總統川普也在個人社群上發文，替安倍集氣加油。

大陸外交部則是在8日下午的例行記者會上，由發言人趙立堅代表回應槍擊事件。趙立堅表示，我們注意到這一突發事件，並感到震驚，我們關注事態發展，「希望安倍前首相脫離危險，早日康復，並向他的家屬表示慰問。」

