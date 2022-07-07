非法埋廢棄物釀走山　6個球場面積土石滑落

▲因非法開挖今年2月份槓子寮路發生大規模土石坍方（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

實習記者楊子嫻／綜合報導

今年2月份，基隆槓子寮路上因雨發生大規模的走山。起因為，有慶工程行鄭姓負責人前年(2020)在此擅自濫挖土地、掩埋工程廢棄物，因過程未做好水土保持，導致當地山坡地隨著雨水順流而下。近日，基隆地方法院對此進行判決，以違反廢棄物清理法起訴鄭負責人，需判處1年4個月徒刑、其屬的有慶工程行需繳付20萬元罰金。

在鄭姓負責人偷埋下工程廢棄物不久後，基隆市環保局便接獲檢舉，位於槓子寮路上有非法的垃圾掩埋。再經檢方調查，未領有廢棄物清除、處理許可文件，不可從事廢棄物清除與處理的鄭姓負責人，透過戰姓好友向游姓地主以「停放機具」為名目，每月支付1萬元承租位在槓子寮路上百坪的山坡地，但卻在未經同意的情況下，悄悄在2020年5月為了處理發包工程的廢棄物，叫來姓名、年齡皆不詳的挖土機駕駛至當地進行挖整，5月至8月間，在承租的土地上非法掩埋了94.26方米的工程廢棄物。

同時鄭姓業者也並未擬有「水土保持計畫」，向政府相關單位進行陳交與申請，因土地的開挖干擾山坡，導致在今年2月23日槓子寮路發生大面積走山，三分之二個山頭滑了下來，約有6個籃球場面積的土石坍方，淹沒下方的教忠公園。

在法院審理時，鄭姓業者也坦承有非法開挖及掩埋廢棄物，當場因違反廢棄物清理法，判決有慶工程行需繳付20萬元罰金、鄭姓業者1年4個月的徒刑。