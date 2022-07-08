陳建仁大膽預測：7月中確診跌破萬人　因「這理由」不用怕BA.5

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，不過，隨著本土出現首例Omicron亞變種BA.5個案，外界擔憂疫情是否恐反彈。對此，中研院院士、前副總統陳建仁近日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪表示，台灣本土Omicron疫情是這半年才進來，大家體內抗體仍高，對抗亞變種仍有保護力，民眾不必太恐慌，也推估7月中旬後，每天新增確診人數可能會在萬人以下。

陳建仁近日接受專訪說，雖然從最近的案例發現，自然感染後的抗體隔段時間後會消失，不過，因為台灣是最近半年才開始有Omicron疫情，大家體內抗體仍高，對於BA.4、BA.5的亞變種免疫力，會比去年11月處於感染高峰的國家更有保護力，因此民眾不必太恐慌。

陳建仁說明，台灣在Omicron橫掃下，已有15%的人感染，疫情已在緩降過程；他也大膽預測說，今年7月中旬時，每天確診人數可能會降到萬人以下，目前更重要的，還是在疫情後重建台灣的衛生、經濟、環境的韌性。

主持人也關注國門解封時間點，對此，陳建仁分析，必須台灣自己是安全時，民眾才會放心，也才能接受政府解封國境，解封與否取決於疫苗「打好打滿」，台灣第3劑疫苗涵蓋率已超過70%，若可達到75%、80%，民眾都有很好的保護力，就會比較放心。