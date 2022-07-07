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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨雙北大戰將在17日完結」　黃暐瀚揭林佳龍3選擇

▲無任所大使林佳龍出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部前部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

距離九合一大選剩不到5個月，備受矚目的新北市與台北市，民進黨至今未提名人選。資深媒體人黃暐瀚7日透過臉書發文指出，民進黨雙北大戰將在7月12日選對會完結，交通部前部長林佳龍在此之前，共有3條路可以走。他推估，若林佳龍接受總統蔡英文安排參選新北市長，儘管可能敗選，但能延續林佳龍政治生命。

黃暐瀚說明，林佳龍第1條路是堅持參選台北市長，如果他被提名，會全力拚；若未能被提名，就是支持衛福部長陳時中或前副總統陳建仁，既然林佳龍與勝敗無關，沒有戰功，也不用負責。

黃暐瀚表示，第2條路則是改選新北市長。若林佳龍接受蔡英文建議改選新北，讓「人中龍」黃金三角合作，儘管新北勝選機率不高，但只要認真拚鬥，拉近與新北市長侯友宜距離，林佳龍會有戰功。

黃暐瀚進一步舉例，行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長，同樣是蔡英文親自勸，雖然當時蘇貞昌慘輸29萬票，但敗選之後，官拜行政院長。依此邏輯，若林佳龍願意接受蔡英文安排，只要與侯友宜差距小於29萬，誰說選後不能有安排？「或許組閣、或許入閣、甚至2024，那是延續政治生命的路」。

黃暐瀚表示，林佳龍最後一條路是「台北沒得選、新北不要選」。林佳龍倘若全部放手，勝敗便與他無關；若改推薦基隆市長林右昌選新北市長，正國會至少未來在6都會有一席舞台。

黃暐瀚認為，台北市目前看起來是「人中龍」三人存在可能性，綠營基層勸進陳時中機率最高；新北則是林佳龍、屏東縣長潘孟安、林右昌、立委吳秉叡，甚至陳建仁可能性都存在。不過，他提醒「朕沒給的，你不能要」，蔡英文大權一把抓，最後勝敗也得一肩扛。

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