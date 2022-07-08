狂媽自然產4613克巨嬰！　連醫師驚嘆：出生即滿月的概念

▲醫生分享超強媽媽自然產下巨嬰寶寶。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一般新生兒體重大多落在3千多克，再大可能會較難生產而選擇剖腹。婦產科醫師林思宏在臉書分享剛接生的寶寶照片，體重竟達4613公克，讓他驚呼「出生即滿月的概念！」

林思宏昨（7）日在臉書貼出一張寶寶出生的照片，附文寫道「出生即滿月的概念 自然產 超強」，並表示自己「沒接生過這麼大隻的」。照片中剛出生的寶寶全身圓滾滾，張著嘴閉著眼睛皺著眉頭，彷彿可以聽到寶寶宏亮的哭聲，體重則顯示著4613公克。

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▲醫師分享產婦自然產生下4613公克寶寶。（圖／翻攝自林思宏醫師臉書）

貼文一出不少網友驚嘆，大家都為新生兒的到來感到開心，並恭喜這位超強媽媽，「天啊這一看就知道一出生會喝200CC那種，好可愛的貝比，生他的媽媽辛苦了」、「好飽滿喔！一點都不皺，哈哈哈好可愛」、「太猛了這個尺寸，希望媽媽的傷口順利康復」、「滿月才沒那麼大」、「自然產！！媽媽好強，醫師心臟也很強啊⋯」、「媽媽太偉大了」、「寶寶好強壯！想知道媽媽產後的心裡的陰影面積」。

底下也釣出不少「曾經的巨嬰」到場留言，「我媽生我4860，自然生…」、「報告：我媽說我出生4950，我兩個孩子出生加起來（2580+2360）還沒我重」、「我自然產生下3980公克，真的生很久…..護理師跟醫生還誇獎我生小孩的料」、「認識三胎都4000起跳，老三最大隻，跟這位差不多，三胎都自然產」、「自然產4145經過，是個小吃貨」。