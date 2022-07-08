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英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）發表全國演說，宣布請辭但會留任至新首相就位。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）發表全國演說，宣布請辭但會留任至新首相就位。（圖／路透）

文／中央社

再度面臨逼宮風暴的英國首相強生（Boris Johnson）據傳今天將辭去保守黨黨魁，但會暫代首相職務直到秋天。一般預計，尋找首相繼位人選的程序也將正式啟動。 以下是路透社整理出英國首相繼位人選的產生流程：

● 取代強生的候選人必須是保守黨國會議員，有意角逐首相大位者主動表達意願，可能有許多人出面競爭，但每位候選人皆需獲得2名保守黨議員提名。

● 保守黨議員將舉行數輪無記名投票，以縮短競爭名單。議員需在每次投票中選出最屬意的候選人，得票數最少者將被淘汰。

● 重複上述投票程序，直到剩下2名候選人。依過往慣例，投票通常在週二及週四舉行。

● 最後的2名候選人將由所有保守黨黨員透過郵寄投票進行決選，勝出者將獲任命為新的保守黨領袖。英國下議院的多數黨領袖實際上就是首相。

強生繼任人選揭曉的時間未定，端看有多少人出馬角逐大位。2016年時任首相卡麥隆（David Cameron）因脫歐公投提出請辭後，梅伊（Theresa May）在不到3週內成為繼任者。

2019年，強生在保守黨黨魁決選中面對時任英國外相韓特（Jeremy Hunt）。梅伊宣布辭職的2個月後，強生繼任首相。

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