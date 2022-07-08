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6縣市熱爆36℃　下週2個熱帶擾動發展「離台皆不算遠」

▲▼天氣 艷陽 高溫 冷氣室外機 用電 電價漲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱，高溫上看36度，氣象局針對6縣市發佈高溫燈號。下週菲律賓東方至南海海面為有利「熱帶擾動」發展的海域，離台皆不算遠，應持續密切觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(8)日「太平洋高壓」稍增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，大多在山區及部分鄰近平地，應注意雷擊及瞬間大雨。

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今日各地氣溫：北部23至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至36度。氣象局針對屏東縣、花蓮縣縱谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺北市、新北市盆地，臺南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

▲▼0708高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲0708高溫燈號。（圖／中央氣象局）

週六至下週二(9至12日)「太平洋高壓」逐日增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，要注意防曬、防中暑；午後雷陣雨強度逐日減弱，大多在山區及少部分鄰近平地，範圍亦日漸縮小，偶有較大雨勢，仍需注意。下週三、四(13、14日)天氣變化視「熱帶擾動」動向而定，模式模擬不確定性大，需再觀察。

下週菲律賓東方至南海海面為有利「熱帶擾動」發展的海域，下週三(13日)20時模擬機率已分別達60%及40%(左圖)。美國(GFS)模式同時的模擬圖則顯示，右側「熱帶擾動」已進入巴士海峽，另一個則在南海(右圖)。結果雖分歧，但兩模式模擬右側擾動，離台皆不算遠，應持續密切觀察。

▼最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，下週三(13日)20時模擬機率已分別達60%及40%(左圖)。美國(GFS)模式同時的模擬圖則顯示，右側「熱帶擾動」已進入巴士海峽，另一個則在南海(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，下週三(13日)20時模擬機率已分別達60%及40%(左圖)。美國(GFS)模式同時的模擬圖則顯示，右側「熱帶擾動」已進入巴士海峽，另一個則在南海(右圖)。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

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