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全國電子大家電66折起、電腦75折起！11天破盤活動開跑

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

▲即日起至7/18限時11天，全國電子祭出破盤優惠活動，讓民眾能趁這波搶便宜換新家電。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

暑假到了，一提到放假就立刻想著要出去玩？修但幾勒！7月來臨也代表今年已經過了一半，是時候好好檢視家中天天使用的家電和3C用品，例如空調、冰箱、洗衣機和電腦等，效能是否達到預期目標？好用順手嗎？能夠省電又環保嗎？為了讓下半年擁有更完美舒服的家居生活，該換的就要淘汰，趁現在全國電子自7/8至7/18推出11天破盤價活動，大家電66折起、電腦75折起、全館家電9折，滿額加1元多1件、綁定LINE會員還可天天抽最高1500元電視折價券，無痛入手更加符合需求的新家電，不只得到價格下殺小確幸，還有滿滿生活幸福感。

夏天熱到大粒汗小粒汗必開冷氣，但運轉聲大到家裡像施工現場，調低溫度愧疚自己是地球殺手，偏偏還總是很慢才涼，收到電費帳單更是心痛想哭，換台真正會涼又省電環保的空調才是解決之道！即日起限定11天全國電子推出破盤活動，期間綁訂LINE會員購買空調，滿2萬送1,000點P幣，不過每日限量，想要可得搶快；還有機會獲得空調原廠回饋最高8000元，並提供全國電子專業的空調總統級精緻安裝及8年免費延長保固，另外有週末環保集點獨家加碼10倍送，最高回饋2000元，還可以再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，一來一回輕鬆省下超多摳摳，心情真正開懷透心涼。

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

暑假最快樂的事就是從外面回家熱到快融化時，打開冰箱有冰水可以喝、有冰棒吃消暑氣！一台省電效能又強大的冰箱，就是炎炎夏日裡全家人最重要的糧食及精神支柱。天氣太熱一身衣褲都被汗沾濕，臭氣沖天根本不能放，天天都必須換洗讓洗衣機運轉頻率大增，考驗的不只有洗淨力，還有省水省電的程度。如果冰箱不夠冰、洗衣機老是故障，這個夏天叫人還怎麼活啊？必須前往全國電子添購全新冰箱、洗衣機，即日起至7月底，登錄發票送星巴克飲料券、享5年免費延長保固，TOSHIBA品牌商品還能再抽家電好禮。

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

在全國電子7/8至7/18的11天破盤活動中，陪伴所有人宅家的必備3C用品「電腦」也有超值好康，最高75折起，還有好禮三重送，再享12期0利率，買指定機種電腦加周邊抽價值69,000元的ORIS潛水機械錶，，趁此時入手觀望已久的筆電，之後和兄弟打遊戲就是人見人愛的神隊友，追劇時看到的歐巴超清楚彷彿就在眼前。

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

七月到了，八月還會遠嗎？八月最重要的節日「父親節」就近在眼前了，想好送辛苦的老爸什麼禮物了沒？全國電子在期間限定的破盤活動祭出「電鬍刀揪愛爸佔禮」優惠，凡購買電動刮鬍刀滿萬送千，單品5000元再享30期0利率，只要登錄發票還有機會把電鬍刀免費帶回家，疼惜父親送上最實用的電鬍刀，讓老爸天天輕鬆照顧面子、出門超帥氣；而且購買電鬍刀還能再享滿額禮，有機會將Dyson V8 fluffy+吸塵器（價值16,900元）免費帶回家。

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

活動期間其他全館家電有9折優惠、綁定LINE會員天天抽最高1500電視折價券，還加碼滿額加1元多1件，滿2萬以上，市價近5000元的乳膠記憶枕、露友最愛的可攜式桌椅3件組加日式雪平鍋等加1元多1件；滿5萬以上，立扇、電烤箱、氣泡水機和不鏽鋼雙鍋組加1元多1件；滿10萬以上，加1元多1件的商品則有市價14,900元dyson無線吸塵器、價值15,500元電子鍋等；滿50萬以上，市價59,800元按摩椅、市價42,900元水波爐、維持家中和平的洗碗機等加1元多1件。

▲▼全國電子,破盤,破盤,家電,電腦,限時。（圖／業者提供）

想趁這波幫家中大換血，讓銀行分期刷卡幫忙減輕負擔，活動還能得到回饋最高達10,000，玉山、中國信託、星展的卡友獨享9期0利率，花旗卡友獨享12/15/24期0利率優惠，使用台灣Pay、悠遊付滿10,000送1,000元折價券，數量有限，送完為止，快出發全國電子盡情挑選購買。

全國電子11天破盤活動開跑►https://bit.ly/3uuupvv

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全國電子破盤破盤家電電腦限時

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