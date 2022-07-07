大巨蛋公安審查！北市質疑內政部「暴增61項意見」　擬由柯文哲親自拜會

▲台北大巨蛋因避難層防火性能、煙控模擬審查遲未過關，導致啟用遙遙無期，台北市長柯文哲更為此邀請內政部公開辯論。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

遠雄大巨蛋原訂10月試營運，因審查作業確定跳票，也使台北市長柯文哲日前再度槓上內政部次長花敬群，揚言要親自拜訪內政部。台北市2名副市長彭振聲、蔡炳坤7日拜會內政部進行幕僚作業，針對大巨蛋公安議題，台北市副發言人魏佑任表示，原本審查剩下6項意見，結果今天卻突然提出多達61項意見，北市甚感不解。

據了解，台北市副市長彭振聲、蔡炳坤於7日下午4時拜會內政部，行程全為不公開，但內政部卻於晚間6時公布「北市府拜會內政部 進行專業對話與交流」新聞稿；而台北市政府堅稱是以「幕僚作業」模式，未來仍有可能由台北市長柯文哲親自率隊拜會。

台北市副發言人魏佑任7日晚間轉述，2位副市長今日率局處同仁前往內政部，是基於服務市民為前提，為順利推動市政重大建設和開放計畫，以私下拜會的幕僚作業形式，透過專業對談，希望將延宕多年案子的問題解決，雙方就專業論述進行意見交流，同時也希望中央單位和委員會的下一次審查，可以充分考量北市府提出具體可行但中央未採納過意見。

針對大彎北段，魏佑任指出，北市府就營建署建議通案原則及配套機制，逐項回應說明政策立場，內政部理解北市府就空地部分已有差別處理及肯定市府控管作為，後續雙方將共同強化計畫論述，以利社會溝通。

關於社子島開發案，魏佑任提及，北市府已對內政部土徵小組專案小組第一次會議，逐案檢討評估得否採納可行性，將在後續會議向委員詳實說明，爭取儘速核定；至於提高拆遷補償金額及加強工廠安置部分，市府在維護民眾財產權益考量上已有規劃，並落實逐戶列管妥予安置。

不過，面對最重要的大巨蛋公安議題，魏佑任稱，目前停滯在消防署的煙控模擬審查，且自去年6月送到內政部至今還未審完，第1次審查有9項意見，第2次審查剩6項意見，「今天會議內政部竟表示，審查委員突然提出多達61項意見，意見何以會增生且暴增十倍之多？北市甚感不解。」