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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嗆「不要逃」　今派2副市長見花敬群討論大巨蛋

▲台北市房地產，房產配圖，大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來多此因為任內重大公共建設案，槓上內政部，還表態願意到內政部溝通，要內政部次長花敬群「不要逃」。北市副市長彭振聲、蔡炳坤7日拜會內政部，針對大巨蛋一案，內政部表示，後續將依遠雄公司提出資料送請7月份委員會審議，亦請市府督促遠雄公司遵循法規標準，以避免審查延宕。

台北市副市長彭振聲、蔡炳坤7日率隊拜會內政部政務次長花敬群，討論社子島區段徵收計畫、大彎北段都市計畫及遠雄大巨蛋消防審查等議題。花敬群表示，內政部對所有案件都站在協助地方政府解決問題的角度，給予客觀、公正及專業意見，依程序進行審查，也期許台北市政府以相同態度，一起為市民安全與福利把關。

大彎北段都市計畫回饋金　計算應公正合理

內政部表示，大彎北段違規住宅使用已存在多年未能解決，樂見市府提出解決對策，希望市府重新檢視下列回饋代金計算公式，提出符合公正合理標準以呼應社會大眾的期待。

1.市府對大彎北回饋公式的演變歷程，先後包含加入市府共同負擔50%、申請時程調整最高可打六折及行政配合折減金額等，使每坪回饋金額，由16.5萬降為5.21萬，請市府應清楚說明原因，並妥適檢討。

2.市府方案對現有空地及尚未領使用執照等無違規使用問題者，亦納入變更放寬使用，請市府予以說明。

3.請市府應對本案變更回饋申請建立加速民眾申請機制與落日條款，避免違規使用問題無限期延宕。

尊重在地意見　社子島區徵範圍請市府應妥適調整

內政部指出，社子島區段徵收主要是為了解決當地50年禁建造成公共設施建設停滯、違章林立等問題，希望透過整體規劃開發改善居民生活環境品質，內政部土地徵收審議小組先前在都市計畫審議階段，已就都市計畫採區段徵收方式開發，初步認可具有公益性及必要性。

目前本案已進入區段徵收範圍及抵價地審議階段，內政部土徵小組的專案小組也在今(111)年4月親至現地聽取市府報告與民眾意見。對於市府整理民眾持續陳情反對納入區段徵收的120處範圍土地，建議市府應參酌民眾意見審慎評估，合理部分應研議辦理，將採納與否的具體理由向民眾溝通說明，並提供內政部後續審議時參考。

對於加強安置部分，市府在今日表示，除目前已規劃提供的徵收補償獎勵、安置土地及安置住宅外，將研議新增83年12月31日以後興建的非合法建物，發放救濟金等措施，並規劃16公頃之科專區土地提供現有工廠安置等。

內政部進一步指出，對於市府考量地方意見及需要，所提規劃予以尊重，請市府落實逐戶列管安置，以維護居民居住權益，共同促使後續區段徵收作業能更加順利推動。

中央地方應共同督導遠雄　落實大巨蛋建築安全

內政部說明，大巨蛋的商場、辦公大樓等是依「各類場所消防安全設備設置標準」設置各項消防安全設備，由於體育館等因用途構造特殊，遠雄公司認為有適用設置標準排煙設備規定的困難，因此，依「消防法」第6條第3項規定以大型出口或挑高區的自然排煙等方式驗證具上開標準同等以上性能，向內政部申請審核認可。

110年6月24日遠雄公司第一次僅向內政部申請巨蛋體育館、巨蛋廣場2處審核認可，11月15日又新增3處，程序上屬重新申請案件，且申請範圍擴大，致案件複雜及審查費時。

本案依遠雄公司修正送審資料，經消防技術審議委員會今年2次會議審議，大巨蛋煙控現場試驗計畫尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，加上遠雄公司6月8日函報修正資料仍有多項不一致情形，內政部消防署已於6月13日再函知遠雄公司修正及釐清，後續將依遠雄公司提出資料送請7月份委員會審議，亦請市府督促遠雄公司遵循法規標準，以避免審查延宕。

內政部表示，本案如經委員會審議通過後，請市府應落實監督遠雄公司依計畫實施熱煙試驗並完成竣工查驗，以保障建築安全的前提，共同依法制程序為維護市民安全把關。

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