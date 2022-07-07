爸媽好消息！蘇貞昌宣布：8月起育兒津貼提高到每月5000元

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌7日主持院會表示，要為育兒家庭帶來好消息，8月開始，政府所發放的育兒津貼將從3500元提高到每月5000元，自己帶或是阿公阿嬤帶都可以領；就讀公共化、準公共化幼兒元的學費，也將降到3000以下。

教育部指出，今年8月起，家長自己帶或就托未加入準公共的私立托嬰中心或私立幼兒園的小朋友，第1胎育兒津貼每月發放額度提高到5,000元，第2胎每月6,000元、第3胎以上每月7,000元。

另外，一般私立幼兒園的5-6歲（未滿）小朋友，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。

蘇貞昌說，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，從我們投入的少子女化經費，從2016年的150億元，大幅成長到今年的800億元，明年預計投入超過千億，就可清楚看出。

除了大幅提高預算，蘇貞昌表示，政府也修法、調整政策，跨部會努力減輕育兒家庭的負擔。努力擴大0到6歲平價托育的名額，從2016年的18萬多個，增加到現在已經超過56萬個，足足增加3倍。

蘇貞昌指出，上個月底也修正通過幼兒教育法，制度性鼓勵公私部門投入興辦幼兒園，包括商業醫院可以興辦幼兒園，政府機關如軍、警、學校、公營事業等，得設置員工子女非營利幼兒園或教保中心，中央機關部會已經有8個部會提供800多個幼兒招收名額。

