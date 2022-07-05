暴力抗議法輪功還潑漆何韻詩 　愛國同心會資金來源曝光

▲愛國同心會創始會長周慶峻涉嫌接受大陸資助發展組織，因病逝不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

中華愛國同心會創會會長周慶峻和妻子林明美，涉嫌長期接受大陸國台辦、政黨局資助，每個月花10萬元在台為敵對勢力發展組織，推舉秘書長張秀葉參選台北市議員，藉此爭取話語權，另以暴力手段抗議香港民運領袖黃之峰、何韻詩等人來台，違反《國安法》，但周因染疫病逝，台北地檢署5日處分不起訴，周妻和張秀葉因為拒不到案遭通緝。

北檢調查發現，周慶峻在1993年11月成立政治團體「中華愛國同心會」，2011年間，周慶峻和妻子林明美到湖北省投資魚塘，因此與當地台辦人員接觸認識後，開始接受中共國務院台灣事務辦公室、國台辦政黨局、湖北省、廈門市等地方台辦人員資助及領導，提供珠海市免費土地開設公司從事養殖及農林業。

▲愛國同心會成員曾對來台的香港民運領袖黃之峰發起「如影隨形」抗議活動。（資料照／記者屠惠剛攝）

2019年起，周慶峻每次都帶著美金1萬元和人民2萬元回台，其中每月交付10萬元愛國同心會秘書長張秀葉發展組織，國台辦政黨局局長、副局長還會固定提供每年3次的落地招待旅遊，讓周慶峻挑選犒賞具有向心力的成員。

檢調查出周慶峻接受陸方資助的代價，是指示成員持續在101大樓前廣場，以暴力手段抗議法輪功活動；扶植在台陸配參與2018年的9合1地方選舉；在香港反送中運動期間，對來台拜會的民運領袖黃之峰、何韻詩採取「如影隨形」、「拳頭教訓」等暴力抗議；另外在台灣發起反制罷免前高雄市長韓國瑜的活動。

▲愛國同心會秘書長張秀葉因參選北市議員賄選遭判刑後逃亡，現正通緝中。（圖／資料照）

檢察官認為，周慶峻為反《國安法》，為大陸地區、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織罪，但因周慶峻已經在2021年病逝，依法處分不起訴，負責愛國同心會財務的妻子林秀美，以及因參選北市議員賄選案遭判刑3年5月的秘書長張秀葉，在偵查期間落跑，被檢察官發布通緝；全案另有副會長李有明、蕭勤、抗日協會理事長鄭建炘3名被告，只是接受指揮、招待，因罪嫌不足，獲不起訴。