　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暴力抗議法輪功還潑漆何韻詩 　愛國同心會資金來源曝光

▲愛國同心會會長周慶峻。（圖／翻攝自周慶峻臉書）

▲愛國同心會創始會長周慶峻涉嫌接受大陸資助發展組織，因病逝不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

中華愛國同心會創會會長周慶峻和妻子林明美，涉嫌長期接受大陸國台辦、政黨局資助，每個月花10萬元在台為敵對勢力發展組織，推舉秘書長張秀葉參選台北市議員，藉此爭取話語權，另以暴力手段抗議香港民運領袖黃之峰、何韻詩等人來台，違反《國安法》，但周因染疫病逝，台北地檢署5日處分不起訴，周妻和張秀葉因為拒不到案遭通緝。

北檢調查發現，周慶峻在1993年11月成立政治團體「中華愛國同心會」，2011年間，周慶峻和妻子林明美到湖北省投資魚塘，因此與當地台辦人員接觸認識後，開始接受中共國務院台灣事務辦公室、國台辦政黨局、湖北省、廈門市等地方台辦人員資助及領導，提供珠海市免費土地開設公司從事養殖及農林業。

▲▼愛國同心會成員到民進黨中央抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲愛國同心會成員曾對來台的香港民運領袖黃之峰發起「如影隨形」抗議活動。（資料照／記者屠惠剛攝）

2019年起，周慶峻每次都帶著美金1萬元和人民2萬元回台，其中每月交付10萬元愛國同心會秘書長張秀葉發展組織，國台辦政黨局局長、副局長還會固定提供每年3次的落地招待旅遊，讓周慶峻挑選犒賞具有向心力的成員。

檢調查出周慶峻接受陸方資助的代價，是指示成員持續在101大樓前廣場，以暴力手段抗議法輪功活動；扶植在台陸配參與2018年的9合1地方選舉；在香港反送中運動期間，對來台拜會的民運領袖黃之峰、何韻詩採取「如影隨形」、「拳頭教訓」等暴力抗議；另外在台灣發起反制罷免前高雄市長韓國瑜的活動。

▲▼愛國同心會秘書長張秀葉。（圖／記者羅志華攝）

▲愛國同心會秘書長張秀葉因參選北市議員賄選遭判刑後逃亡，現正通緝中。（圖／資料照）

檢察官認為，周慶峻為反《國安法》，為大陸地區、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織罪，但因周慶峻已經在2021年病逝，依法處分不起訴，負責愛國同心會財務的妻子林秀美，以及因參選北市議員賄選案遭判刑3年5月的秘書長張秀葉，在偵查期間落跑，被檢察官發布通緝；全案另有副會長李有明、蕭勤、抗日協會理事長鄭建炘3名被告，只是接受指揮、招待，因罪嫌不足，獲不起訴。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／卓君澤《全明星》接替蔡尚樺！「隊經理大換血」名單曝光
獨／「十五神虎幫」電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過
快訊／林智堅要告王鴻薇！　「抹黑奧步侮辱我人格」
業者噴藥驅蛀蟲竟沒清場　4歲女童中毒慘死
無碼男來台灣了！　Google街景畫面傻眼
朱俐靜媽媽癌逝「5個月就走了」　6年內母女相繼離世
快訊／午後雨彈開炸！　14縣市大雨特報
5款知名印尼泡麵農藥超標！　4噸退運銷毀
快訊／抄襲案翻轉！指導教授親上火線：余正煌用林智堅資料

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

獨／「十五神虎幫」電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

驚悚畫面曝！小貨車橫插聯結車底　後輪騰空駕駛夾困扭曲車體

從太魯閣號出軌分析公共工程弊端　技師講真話被警告...法官挺他

無照業者噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒...4歲女童慘死

找到了！彰化廢棄小黃男乾屍身分查出　家屬報案失蹤3個月　

暴力抗議法輪功還潑漆何韻詩 　愛國同心會資金來源曝光

獨／「有人持刀！」警到場卻驚見女子墜樓　通緝犯身分曝

女檢察官顏汝羽私下罵律師「白目」　判罰10月俸上訴遭駁

奇景！小馬「自行解封」公園優閒吃草　女警安撫餵水

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

獨／「十五神虎幫」電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

驚悚畫面曝！小貨車橫插聯結車底　後輪騰空駕駛夾困扭曲車體

從太魯閣號出軌分析公共工程弊端　技師講真話被警告...法官挺他

無照業者噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒...4歲女童慘死

找到了！彰化廢棄小黃男乾屍身分查出　家屬報案失蹤3個月　

暴力抗議法輪功還潑漆何韻詩 　愛國同心會資金來源曝光

獨／「有人持刀！」警到場卻驚見女子墜樓　通緝犯身分曝

女檢察官顏汝羽私下罵律師「白目」　判罰10月俸上訴遭駁

奇景！小馬「自行解封」公園優閒吃草　女警安撫餵水

林智堅遭爆論文抄襲　台大：尚未接獲檢舉

林智堅論文抄襲風波又被炒　鄭文燦：這樣太low了

2少年失蹤7月　慘遭大刀、鋤頭狂捅百下埋屍公園！竟因黑幫認錯人

BL人氣新星首次海外粉絲見面會...台灣東販2022漫博台日Live連線

林智堅駁抄襲！親曝論文「3大不同」：對造成老師困擾感到抱歉

美、韓、立陶宛搭捷運就能到　百貨美食展國境開放前先解饞

趙立堅酸台灣「蹭會」　外交部怒：中國濫用職權霸凌破壞常規

不斷更新／台積電翻紅！　股價上漲4元、回彈至444元

加了滑嫩愛玉！清爽系「水果多多手搖杯」開喝　百香果、檸檬都有

蓋好方艙以後「偷方艙」　前工人一周扛走540台電視機

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

霸王客未付高雄➡新北車費1萬元！運將怒提告

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

美腿女求復合失敗　放火燒前男友的家

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳

想給女友難忘求婚　她雇人綁架GG了

快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里

弘光科大傳噁男躲女廁　摸胸不成劃傷職員

更多熱門

相關新聞

聯合採訪開始　國台辦：令台胞了解新疆

聯合採訪開始　國台辦：令台胞了解新疆

「魅力新疆—海峽兩岸記者聯合採訪活動」於3日拉開序幕，行程包括參觀反恐和去極端化鬥爭主題展、喀什古城等。國台辦發言人馬曉光表示，希望透過採訪活動，令海峽兩岸的台灣同胞了解新疆。

朱立倫指會聲援香港　國台辦回應

朱立倫指會聲援香港　國台辦回應

北約提「中國威脅台灣」　國台辦回應

北約提「中國威脅台灣」　國台辦回應

朱立倫：願有一日香港歡慶「終於回歸自由」

朱立倫：願有一日香港歡慶「終於回歸自由」

國台辦稱中國擁台主權　國民黨：中共從未統治過台灣

國台辦稱中國擁台主權　國民黨：中共從未統治過台灣

關鍵字：

愛國同心會資助國台辦政黨局周慶峻張秀葉林明美國安法

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面