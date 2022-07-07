陸腦癱詩人余秀華遭家暴　90後新婚夫狠掐脖、打巴掌

記者任以芳／綜合報導

大陸46歲知名腦癱詩人余秀華才二婚兩個多月，今（7日）勇敢公開被家暴。她向媒體坦承，發現小自己15歲丈夫楊櫧策手機有曖昧簡訊，之後兩人發生口角，被打上百個耳光，還被掐脖子。甚至在自己社交平台表示，害怕楊某天亮來找她，並聲稱「我要出去躲躲，不出去的話會被打死。」

綜合陸媒報導指出，知名腦癱詩人余秀華與小男友楊櫧策相識於2021年冬天，2022年1月1日宣布戀愛，之後發展迅速，同年4月29日拍攝婚紗。余秀華今年6月還表示「不管外界怎麽說，我們倆過好自己的生活最重要。」結果，還不到一個月，兩人關係鬧得不可開交。

▲大陸腦癱詩人余秀華剛剛二婚就被家暴 。（圖／翻攝 網易）

報導稱，事情導火線余秀華在直播時和丈夫楊櫧策發生爭吵，女方爆粗口罵男方7歲女兒，男方回應「你說任何人我都可以接受，但說我女兒...別人知道妳喝醉酒會尿褲子嗎？」最後，男方還動手打余秀華，之後直播間被封禁24個小時。

隨後，余秀華發文回應，表示自己詢問丈夫為什麽有女人在520當天發「1314」數字，反遭對方掐脖子，打了上百個耳光。

最後，余秀華失望表示「可能我人品不好，配不上他，謝謝他的陪伴，祝福他找到更好的人！」當有媒體詢問是否需要幫忙報警，她表示「會出去躲躲，以防再次被打」，事後該條博文已經刪除。

▲大陸腦癱詩人余秀華透過寫詩，表達對性愛看法。（圖／翻攝 網易）

余秀華出生於1976年，因母親難產缺氧而造成腦癱，行動不便、口齒不清。高中畢業後，余秀華賦閑在家，透過寫詩衝破傳統社會對性的枷鎖，憑借《穿越大半個中國去睡你》走紅網絡。余秀華19歲時嫁大自己12歲的前夫。但兩人無感情基礎，在婚姻生活中屢遭嘲笑。

數十年後，今年46歲的余秀華好不容易離婚遇到小15歲男友，覺得找到了真愛。她曾在微博上說，「我這一生，走得實在辛苦」。從一個行動不便的腦癱患者，到成為大眾所關注的詩人，身上總是圍繞著關於「愛情與慾望」「殘疾人和正常人」的討論。

目前，當地婦聯回應余秀華家暴風波，稱她情緒穩定，暫無其他訴求，將與她保持聯繫。家暴是否屬實還需要更進一步的調查，但在這件事情中，余秀華理應被尊重。