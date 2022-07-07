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大陸 大陸焦點 特派現場

超噁外賣！狗吃完給人吃　陸又揭發後廚黑暗面

記者任以芳／綜合報導

浙江杭州一名外送員拍下專門外賣的後廚超噁影片，引起網友議論。影片顯示，老闆娘正在解凍一鍋肉，跑來一隻流浪狗大吃特吃。事後外送員把影片傳上網，留言狗吃過給人吃實在太噁心，引起當地衛生單位關注。

據陸媒《辣椒視頻》、《瀟湘晨報》影片顯示外賣店後廚放著裝滿食物鍋子，一隻小狗正在桶裏進食，旁邊還有蒼蠅在飛，店鋪員工忙碌準備，沒有注意食物被狗吃了。此時，一名外送員進店取餐時，隨手拍下來，沒有詳細告知是否有提醒店家，直接把影片上傳。

▲▼ 狗吃外賣 。（圖／翻攝 網易）

▲ 流浪狗直接進入後廚，大吃外賣店解凍雞肉 。（圖／翻攝 網易）

報導指出，該外賣店位於杭州市上城區的一家「黃燜板栗雞米飯店」，張姓負責人說，桶裡裝的是正在解凍的雞肉，不是已經燒熟的菜，因為燒熟的不會放在地上，得知食物被小狗碰過，已經把桶裡的肉全部丟掉。

由於事發小店鋪販售的是大陸常見小吃類，依照這樣衛生條件，難保不是第一次發生。不少大陸網友表示，「一再發生，看到都不想吃外賣了」，「建議餐飲行業廚房安裝監視器，讓用餐客人都看得到後廚作業」；也有網友認為，「屬於個別情況」「外送員為何沒有當場提醒」。

根據當地衛生機家通報稱，現場檢查發現該店環境衛生較差等問題，執法人員依據《浙江省食品小作坊小餐飲店小食雜店和食品攤販管理規定》，罰款2550元人民幣處理，換算1萬多元台幣，目前該店已停業整頓。

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