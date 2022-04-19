上海外賣小哥橋下打地鋪　每天排隊2小時核檢...有人一天僅接1單

記者魏有德／綜合報導

上海自從採取嚴格封控政策以來，不少外賣騎手無法返回居住的社區，選擇在路邊將就度日。大陸微博近日傳出一則影片，內容描述在武寧陸橋下有間亮著燈的咖啡館，門外每晚聚集一群外賣小哥打地鋪，有的人一天只接到1單，收入60元人民幣（約258元新台幣），每天前往醫院排隊2小時做核酸檢測也成為工作日常。

▲上海外賣小哥受疫情影響，在陸橋下打地舖度日。（圖／翻攝微博，下同）

外賣騎手王先生表示，他是4月9日從居住的社區出來的，社區也有提醒，出來後就不可以回去了，提供核酸證明，酒店（飯店）也沒收留，「沒辦法，就只有睡在這個橋洞（路橋下的涵洞）。」

據了解，在武寧陸橋下的這塊區域，由於可以遮風避雨，還有咖啡店的光源，成為外賣騎手的休憩之所，最多人數達到50至60人在這塊區域打地鋪休息。在疫情管控期間，這群外賣騎手的每日平均接單量約在50單左右，也有小哥擔心被傳染，一天只接了1單。

外賣小哥毛先生表示，他當天只接了1單，送了一箱蘋果和油鹽醬醋類的生活物資，還跑了3間店才買到，路程耗時1個多小時，收入也就60元（人民幣，下同），「不做核酸，在馬路上走也會被警察攔下，每天還要騎車去幾公里外的醫院，排隊兩小時做檢測。」

毛先生也提到在疫情下的暖心經驗，他表示，在送單的過程中，顧客詢問他有什麼需要幫助的，他只提到現在買不到充電寶（行動電源），顧客就拿了一個給他，還送他兩包口罩，「多少錢我說我轉給他（顧客），他說他不要。」

對於外賣騎手在外露宿的情況，餓了嗎外賣平台表示，「團隊騎手」可以由站長統一安排食宿，騎手不習慣或不接受統一住宿，可以獲得住宿補貼；美團外賣平台則回應，已聯合多家愛心企業推出愛心酒店、宿舍、場館供跑單騎手住宿，也有一部分騎手認為住宿資源地址較遠，放棄入住，平台也努力與不願入住的騎手溝通協調，並提供睡袋帳篷作為基礎保障。