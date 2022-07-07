BA.5爆5人群聚！QA秒懂「症狀、感染途徑」　社區風險曝光

▲台灣出現首例BA.5本土個案，有專家憂心恐釀下一波流行。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／整理報導

BA.5殺入台灣！中央流行疫情指揮中心昨（6）日公布新增2例BA.5本土病例，因赴機場接自美國返台的3位家人確診，目前該起群聚共計5人染疫，其中3例為境外移入、2例本土，目前雖無向社區外擴跡象，不過國人仍相當憂心。究竟其有何特性、感染後有哪些症狀、又該如何防範？《東森新媒體ETtoday》統整QA懶人包，帶你了解這掀起多國新一波疫情的狡猾病毒。

Q1：BA.4、BA.5是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：為Omicron病毒的亞型變異株，分別於今年1、2月首次於南非發現，今年4～5月期間已於南非快速引發第5波疫情。

根據本刊報導《BA.5侵入台灣！各國疫情整理一次看 「這國」病例半數已被攻陷》指出，BA.5殺進日本，使得病例數在一週激增1.8倍；南韓檢出率飆升28.2%，確診數創下42天來最高紀錄；此外，它也成為美國目前主流病毒株。

Q2：BA.4、BA.5的特性為何？

A：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在先前記者會指出，研究顯示該二株病毒株均有「傳染力較高」及「免疫逃脫特性」，具社區傳播能力。根據目前現有的資料顯示，和BA.1、BA.2相比，BA.4、BA.5增加20～30%的傳播力，但不像之前Delta變成Omicron以倍數方式增加。

羅一鈞強調，不過依照現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

▲國內新增2例感染BA.5之關聯圖。（圖／指揮中心提供）

Q3：BA.5如何入侵台灣？個案有哪些症狀？

A：指揮中心昨（6日）公布新增2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診，目前該起群聚累計5人染疫，3例為境外移入、2例為本土個案。

該起群聚源於6/19，一名母親帶著2名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；2名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。3人於6/26由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

由於母子3人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診。該起群聚唯獨案母無症狀，其餘4人皆屬輕症，沒有中重症情形。

羅一鈞表示，2名本土BA.5個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，第3劑分別在2月中與1月底接種，目前剛好在5～6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

根據指揮中心最新統計，目前境外移入基因定序為BA.5變異株共204位、BA.4為36位，總計共240位。

Q4：這起BA.5家庭群聚傳染途徑？

A：羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，「可能是車窗緊閉通風比較差一點」。不過在密閉空間裡即使長時間戴口罩，仍有增加傳染的風險。車窗緊閉、冷氣不斷在內循環，沒有室外新鮮空氣進入稀釋或中和，帶有病毒濃度的空氣仍存在，建議應適度開窗。

Q5：是否已擴散進入社區？

A：羅一鈞強調，2名本土個案分別為家管與在家工作者，可傳染期間也幾乎沒有外出，「這也是這件事比較特殊的地方」。此外，疫調目前只匡列一位密切接觸者，採檢為陰性，研判疫情沒有外擴情形。

▲接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）

Q6： 在接送境外移入親友時該如何降低感染風險？

指揮中心6/15鬆綁邊境後，也開放親友接送，羅一鈞表示，依據統計，目前約25%入境旅客是由親友接送。指揮中心暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫措施，包括接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食也應保持充分通風。

另外，車上所有人也需全程佩戴口罩，應盡量避免交談、碰觸等接觸行為。接送完成後也建議對全車內外清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。

Q7：指揮中心對於BA.4、BA.5入侵有何防範做為？

對於本土出現BA.5個案，羅一鈞也說明目前匡列方式，若是境外移入確診會以擴大採檢方式，針對同行者或同住家人採檢，而目前這起個案已採檢第一圈本土接觸者出現陽性個案，因此衛生局有特別進行疫調，後續也會維持相同作法。

不過，羅一鈞認為，每個事件情境不同，會按照不同情況去判斷是否需要特別處理。

▲親友接送本身就存在風險，指揮中心呼籲，可多利用有隔板的防疫計程車隊。（示意圖／記者林悅翻攝）

Q8：如何預防感染BA.4、BA.5？

A：除了勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，羅一鈞指出，完整接種者越多，越能防範新的變異株造成國內傳播的可能性。

近期莫德納次世代二價疫苗最新研究結果出爐，對Omicron抗體增加8倍，台大兒童醫院院長黃立民曾指出，次世代疫苗可望補足原有武漢株疫苗的不足，但未來流行的如果是Omicron BA.4或BA.5，保護力可能只會減少，和過往相比僅提升3倍至4倍。他強調，次世代疫苗目前美國正在審查，預估最快年底可打，而且每個人都需要。