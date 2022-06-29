「奶雞」讓他凍袜條！　黃子哲慘照曝光懊悔：是我太放縱

▲黃子哲分享「奶雞」吃太多的下場。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）



實習記者林郁婷／綜合報導

有些東西適量就好，否則可能惹「禍」上身！身為蔣萬安幕僚之一的黃子哲，因為一次吃太多荔枝，導致隔天左眼的上眼皮長針眼，整隻眼睛變紅腫，看上去像被揍了一拳，就連戴上粗框眼鏡，也遮不住腫起來的針眼，讓他自嘲「決不寬貸這種放縱的貪吃行為！」

黃子哲今日在臉書發文表示，昨天左眼腫得像米龜一樣，趕緊去就醫，就在醫生囑咐不要吃哪些食物時，一聽到關鍵字「奶雞」（台語：荔枝），立刻跳起來附和：「丟息伊啦〜」

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▲黃子哲自嘲眼睛腫得像米龜。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）



黃子哲接著解釋道，前天他去社子市場吃飯，看到有攤販在賣荔枝，「想說一期一會，便闊氣買了一大袋回家吃」，一天之內就全部吃完，結果隔天就長了針眼，整個眼皮又紅又腫，「昨天上節目我還刻意戴了粗框眼鏡，可是好像也遮不住我醜醜的米龜眼。」

他最後也提醒，荔枝現在是當季水果，也是他自己最喜歡吃的，「但畢竟荔枝是高甜度的燥熱水果，相當上火也容易讓眼瞼皮脂腺阻塞而造成針眼」，因此醫生建議一天的量在10顆以內，「千萬別像我一樣暴食荔枝，對身體健康反而造成傷害，必須自我譴責與反省，決不寬貸這種放縱的貪吃行為了。」

網友看完全笑翻，紛紛留言保重，「上火了！喝點椰子水」、「左手香加柳橙汁不錯，立馬消暑又消炎」、「我以為是有人尋仇」、「你需要消消火」、「保重啊~可以吃西瓜」。