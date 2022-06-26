竹北街頭凌晨驚見「一群人狂奔」　警火速衝現場！結果超意外

▲夜市攤商老闆發現現金被扒走了，守株待兔與友人一起抓現行。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北警分局於20日凌晨3時許獲報，有十餘名男子在夜市附近狂追1名男子，警方動員趕抵現場，經了解後才知道被追的男子是夜市攤販老闆的友人，被懷疑「三隻手」才遭老闆及6名友人追堵。警方在男子身上找到符合失竊金額的現金，並將他上銬帶回，後續將依竊盜罪嫌移送偵辦。

老闆向警方表示，19日23時許，他像平常一樣在夜市擺攤，當時幾名友人來找他聊天，其中一男子突然起身，走向夜市旁的草叢表示要上廁所，老闆不疑有他，但再看向攤位時就發現裝有將近1.5萬現金的錢盒消失。

▲▼警方到場了解後，從男子身上起獲1萬4700現金，並將他上銬帶回。

就在老闆找錢盒、男子還沒走回攤子的時候，有客人向老闆指認，看見男子拿走錢盒，老闆質問男子遭否認。老闆氣不過，收攤後索性不回家，躲在現場守株待兔，果然在凌晨3時許看到男子走回田裡疑似挖東西。

老闆當場人贓俱獲，吆喝友人們一起抓住男子，男子一路逃竄，因此才有大街上群追的畫面。警方了解後也在男子口袋中找到贓款1萬4700元，並將男子上銬逮捕，全案將依竊盜罪嫌送新竹地檢署偵辦。

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