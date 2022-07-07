俄烏戰爭前夕！馬克宏致電普丁爆爭執　互罵對話曝光

▲馬克宏與普丁這段秘密通話的時間點相當敏感，正是俄羅斯入侵烏克蘭的前4天。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯今年在烏克蘭邊境集結大軍，並於2月24日大舉入侵。不過就在俄軍進攻的前4天，也就是2月20日，法國總統馬克宏與俄羅斯普丁在電話中爆發激烈爭吵，普丁指控烏克蘭總統澤倫斯基是非法領袖、對馬克宏撒謊，而馬克宏則批評普丁法律認知有問題。

綜合紐約郵報、半島電視台報導，法國國營的「法國電視二台」（France 2）上周播出紀錄片《總統、歐洲與戰爭》（A President, Europe and War），披露馬克宏（Emmanuel Macron）與普丁（Vladimir Putin）兩人在2月20日秘密通話細節。當時正值俄羅斯在邊境集結部隊，為2月下旬全面入侵烏克蘭做準備，馬克宏致電普丁，針對不斷升溫的緊張局勢提出看法，討論化解衝突矛盾的行動方案。

然而普丁對澤倫斯基拒絕與烏克蘭親俄分離份子談判的行為提出異議。馬克宏當場被這番言論激怒，反批「我不知道你的律師是在哪裡學的法律，我不知道什麼樣的律師能告訴你，一個主權國家的法律條文是由分裂主義團體提出，而不是民主選舉的當局」。

聽到此處，普丁也做出回擊，強調澤倫斯基政府並非民主選舉產生，「他們是透過一場血腥政變上台的，謀殺、縱火，還有人被活活燒死」。隨著兩人的口水戰越來越激烈，馬克宏也說，他並不在乎分離份子的提議，因為他們不受法律約束。

事後，馬克宏也試著讓對話重回外交軌道，提議衝突各方能夠舉行會晤，並向普丁給出承諾，會打電話給澤倫斯基「讓大家冷靜下來」，也敦促俄羅斯緩解邊境緊張局勢。

在電話結束前，馬克宏試著說服普丁同意在瑞士日內瓦與美國總統拜登面對面會談。只不過普丁並未對此給出正面回應，儘管強調原則上同意與拜登會面，尋求外交途徑化解危機，而隔日普丁就承認烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國，更在24日全面入侵烏克蘭，並朝基輔在內的各大城市開火。

在紀錄片播出後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）6日表示，外交禮儀並不允許單方面洩漏此類錄音，但俄羅斯沒有什麼可羞愧的，「我們總是想什麼就說什麼，並準備好為這些言論給出回應，說明我們的立場」。