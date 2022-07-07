周杰倫《最偉大的作品》4大彩蛋曝光　藝術造詣真的高

記者葉國吏／綜合報導

天王周杰倫新歌《最偉大的作品》MV上線至今話題不斷，有美術粉專抓出歌曲中的4大藝術彩蛋，直呼周杰倫的藝術造詣真的很高。

▲《最偉大的作品》MV中藏有彩蛋。（圖／翻攝YouTube／周杰倫 Jay Chou，下同）

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臉書粉絲專頁「藝視 Art Market」6日晚間發文透露《最偉大的作品》彩蛋，首先就是第一段歌詞：

啊 偏執是那馬格利特 被我變出的蘋果

超現實的是我 還是他原本想畫的小丑

不是煙斗的煙斗 臉上的鴿子沒有飛走

請你記得 他是個畫家 不是 什麼調酒

粉專透露這段歌詞是在向「比利時超現實主義畫家」雷內·馬格利特致敬，連MV畫面都是致敬經典畫作《男人之子(The Son of Man)，又名戴黑帽的男人》。

第二段歌詞：

達利翹鬍是誰給他的思索 彎了湯匙借你靈感不用還我

融化的是牆上時鐘還是乳酪 龍蝦電話那頭你都不回我

這段則是「超現實主義藝術家」薩爾瓦多·達利，MV畫面也提及經典作品《記憶的堅持》、《龍蝦電話》。

第三段歌詞：

浪蕩是世俗畫作裡最自由不拘的水墨

花都優雅的雙腿是這宇宙筆下的一抹

飄洋過海的鄉愁種在一無所有的溫柔

寂寞的枝頭才能長出 常玉要的花朵

歌詞中所說的「常玉」是著名法國華裔畫家，畫風中西融合、被稱作是「東方馬諦斯」、「中國的蒙迪里安尼」。

另外還有一段歌詞：

巴黎的鱗爪 感傷的文法 要用音樂翻閱

晚風的燈下 旅人的花茶 我換成了咖啡

之後他就 愛上了苦澀這個複雜詞彙

因為這才是揮手 向雲彩道別的滋味

這段則是在向中國著名的新月派現代詩人徐志摩致敬，歌詞中所提及的正是他的代表作《巴黎的鱗爪》、《翡冷翠的一夜》、《再別康橋》。