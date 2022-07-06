中芯國際技術研發執副周梅生退休　新增金達及閻大勇為核心技術人員

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸晶片代工及研發龍頭中芯國際6月30日發出公告指，公司技術研發執行副總裁、核心技術人員周梅生因退休不再擔任公司任何職務。中芯國際強調，目前公司的技術研發工作均正常進行，周梅生退休不會對公司整體研發實力產生重大不利影響。此外，中芯國際也新增金達及閻大勇為核心技術人員。

▲中芯國際技術研發執行副總裁、核心技術人員周梅生退休。（圖／CFP）

公開資訊顯示，周梅生為半導體業內知名技術專家，新加坡籍，曾任1泛林半導體設備技術公司中國區首席技術官，台積電、聯華電子股份有限公司及格羅方德半導體股份有限公司擔任管理職。周梅生於2017年擔任中芯國際技術研發執行副總裁，並為該公司核心技術人員。

據了解，中芯國際在去年7月時，身為公司元老的技術研發副總裁吳金剛去職，一度在半導體界引起關注，而他的離職也使得中芯國際剩下的4名核心技術人員皆為外籍人士，被同業間認為中芯已經變成「外國芯」。

新加坡籍的周梅生退休後，新增的兩位核心技術人員金達及閻大勇皆為中芯國際現任副總裁。金達於2003年進入中芯國際，先後在研發及生產等多部門擔任技術及管理職位，具有豐富的積體電路製程技術開發經驗。

至於閻大勇則是在2005年7月進入中芯國際，擔任過工藝整合部門經理、總監、特色工藝研發資深總監、副總裁，專長工藝整合及特色工藝技術研發。