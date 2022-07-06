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林艾璇巧手點妝銀髮媽咪　米蘭時尚邀募伊甸輔具清潔專車

▲米蘭髮型於周年慶期間舉辦「跟著女神愛媽咪」公益活動，號召設計師與伊甸基金會公益大使大元林艾璇，巧手為銀髮身障長輩化妝做造型，呼籲民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲米蘭髮型舉辦「跟著女神愛媽咪」公益活動，號召設計師與伊甸基金會公益大使大元林艾璇，巧手為銀髮身障長輩化妝做造型，呼籲民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢米蘭髮型26歲生日快樂，米蘭髮型於周年慶期間舉辦「跟著女神愛媽咪」公益活動，不僅號召設計師與伊甸基金會公益大使大元林艾璇，巧手為銀髮身障長輩化妝做造型，更呼籲全台民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。

即日起至9/30止，凡於全台米蘭髮型33家門市，認購「傳愛護照」300元/本，米蘭髮型將全數捐出義賣金額，籌募伊甸基金會輔具清潔專車購車經費，幫助偏鄉身障長輩打造乾淨的輔具環境。

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米蘭髮型周年慶，不僅攜手愛樂魅國際生技、愛滷冷滷、馬可先生健康烘焙、安平小舖藤喜家、亮麗專業洗衣、億進寢具、心動力健身會館、潘恩台灣茶、輕鬆購五金百貨…等多家知名企業推出「傳愛護照」，除了結合店家消費優惠邀請民眾一起響應公益，更號召台南成大扶輪社、歸仁獅子會、BNi真鑽白金分會、群鷹公益發展協會協助推廣認購，疫情延燒，各行各業深受影響，米蘭髮型卻堅持傳愛不間斷，舉辦為期3個月的公益活動，邀請全台民眾關注偏鄉身障朋友的健康與需要，讓愛沒有距離。

▲米蘭髮型於周年慶期間舉辦「跟著女神愛媽咪」公益活動，號召設計師與伊甸基金會公益大使大元林艾璇，巧手為銀髮身障長輩化妝做造型，呼籲民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

米蘭髮型於2011年與伊甸基金會合作，不僅為偏鄉遲緩兒募集療育專車，更為在地身障青年籌募就業服務專車及夢想廚房烘焙設備經費。今年米蘭髮型董事長許漢宗，無畏疫情，號召全體員工及民眾，一起為銀髮身障長輩打造乾淨衛生的輔具生活。許漢宗表示，十幾年來一起守護慢飛天使的上學路，支持身障孩子的就業夢想。今年我們希望募集這台輔具清潔專車的經費，讓全台偏鄉長者都能感受到社會的溫暖，享受健康的輔具生活。

為替平日辛勞身障母親們加油打氣，伊甸基金會的公益大使「大元林艾璇」百忙中更來到現場，巧手替銀髮媽媽畫妝做造型，再透過米蘭髮型專業設計師的美髮改造，讓銀髮媽媽們瞬間變身大明星，回到18歲的少女時代！除了創造難忘的回憶，公益大使大元林艾璇也呼籲民眾支持響應公益活動，讓承載滿滿愛心的輔具清潔專車可以順利啟程，讓弱勢族群擁有安全衛生的輔具。

▲米蘭髮型於周年慶期間舉辦「跟著女神愛媽咪」公益活動，號召設計師與伊甸基金會公益大使大元林艾璇，巧手為銀髮身障長輩化妝做造型，呼籲民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據統計，台南市目前輪椅使用者約3萬多人，為讓偏鄉地區的身障朋友及高齡長者了解輔具清潔的重要性，伊甸基金會阿萬師清潔輔具工場自2017年開始於新市區正式啟動服務，並前進偏鄉部落及到宅提供輔具清潔、保養等服務。

伊甸基金會副執行長曹儉表示，輔具的清潔維護非常重要，就像家裡要定時清潔被單、床套一樣，才能讓使用者擁有更加乾淨又安全的生活，感謝米蘭時尚髮型看見身障朋友的需要，串聯民眾、友好企業共同募集「阿萬師輔具清潔專車」，提供每位身障者擁有乾淨的輔具可以代步，走出戶外體驗大自然的美好，並將輔具清潔服務擴大到更多角落，幫助更多需要的民眾。洽詢電話06-2146990*303。

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