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北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

▲▼北京大學王寬誠講席教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長陳春花。（圖／翻攝自微博）

▲北京大學王寬誠講席教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長陳春花。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路近日瘋傳北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長陳春花教授與華為的關係。華為6日發布聲明稱，近期網路上有1萬多篇誇大、演繹陳春花對華為的解讀、評論，反覆炒作，基本為不實信息。華為表示，「華為與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為。」

據《北京青年報》報導，2017年1月17日，陳春花在網上發文，記錄了她在2016年年底與華為創始人任正非見面交流情況，文章提及任正非提前等候、轉場時親自駕車送她等。

報導又指，2017年起有自媒體帳號將該事演繹誇大，發文《她的商界影響力媲美孫亞芳，遠超孟晚舟，任正非親自為她開車》。之後，不少自媒體進一步演繹誇大，諸如寫道「華為軍師陳春花」、「華為海軍司令陳春花」、「任正非不顧華為高管的反對，堅持自己駕車接北大女教授陳春花」、「任正非親自開車接陳春花，卻遭對方直言：你的企業馬上面臨虧損」等。

目前，網上類似信息已發現1萬多篇，還在被反覆炒作。

據悉，陳春花是北京大學王寬誠講席教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長。她曾任新希望六和股份有限公司聯席董事長兼首席執行官，2015 年至2018年連續4年獲得《財富》「中國25位最具影響力商界女性領袖」，專注於中國企業成長研究，數字化時代組織管理創新研究。

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