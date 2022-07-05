生活艱困逢母喪無以為繼　枋寮善心警結合善心人士伸援手

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝將善款交予歐家人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉歐姓夫婦靠社會補助及做臨時工扶養3名就讀國中、小學孩子及母親，其母不幸日前因病過世，無法負擔喪葬費用，枋寮警分局員獲悉，發動善心人士募得3萬元，希望發揮拋磚引玉作用，幫助他們家暫時度過難關。

東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，透過獅子鄉前鄉民代表柳宏忠得知獅子鄉歐姓夫妻一家人，是中低收入戶，一家收入來源均仰賴微薄補助及歐男打臨時工過活，要照顧3位就讀國中、小的孩子及生病的生母親，家境原本就不富裕，其母日前不幸因急性心肌梗塞住院過世，必須支付龐大喪葬費用，生活更加困苦，無以為繼。

藍所長因此協調民間友人戴昆財、戴奎浚、張勝妹、許展榮、王人偉、黃慶春、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、潘榮彬、阮新方、吳倧纑、洪倧隆、江宏偉、江柏賢、劉財發、鄭再松、不願具名善心人士等人，共同捐助新臺幣3萬元整，並於東海派出所內親將善款交付吳姓太太，盼微薄之捐助他們家暫度難關。

枋寮分局長黃政龍表示，所長藍清輝帶領所內同仁，不僅發揮人民保母的大愛精神，在疫情嚴峻當下，對弱勢家庭主動聯絡善心人士提供幫助，體現施比受更有福之道理，足資同仁表率，殊值嘉勉。