快訊／李俊俋承諾「贏回嘉義市、議員全壘打」：給我4年會不一樣

▲民進黨中執會後提名記者會，嘉義市長被提名人李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中執會今（6日）通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。李俊俋致詞時承諾，年底嘉義市一定力拼到底，贏回嘉義市，還且黨籍議員要全壘打，「給我四年，會看到不一樣的嘉義市」。

李俊俋表示，今天正式接受中執會徵召，對於嘉義市26萬鄉親，他有他的責任，是他一無反顧的承擔。他說，大家可能有興趣說，過去都沒有規劃參選，但每次都被點名，舉凡2014年、2018年，到今年2022年，這次他毅然決然跳到第一線。

「我跟大家說，我很可以！」李俊俋表示，競爭對手今年是13年擔任嘉義市長，現在跟前台中市長胡志強是做最久的縣市首長。他反問，這樣真的有解決嘉義問題嗎？基層組織這麼綿密要怎麼撼動？

李俊俋表示，因此嘉義市要提有實際績效的人，所以想到了他，經過總統蔡英文、秘書長林錫耀幾次督促希望他扛起重擔，這讓他沒有推託的理由，年底嘉義市一定力拼到底，贏回嘉義市，還且黨籍議員要全壘打。

李俊俋說，嘉義有隱藏的問題，人口不斷流失，連續五年人口減少，2018年以來，42個月中人口減少5000多人，光年輕人就流失4577位，嘉義市被認為是經濟發展不好，沒有就業機會，這樣的嘉義到底還有什麼前景。

李俊俋表示，現在需要完全不同的思考，他在嘉義市擔任過副市長、擔任過立委，還有中央的歷練，他看問題跟角度會不同，而且會有更好的解決方法，更重要是翻轉縣市發展的思考。

李俊俋說，過去在立院他外號是「使命必達」，黨團總召柯建銘的要求，他就會設法完成，到了總統府也是，不管要花多少時間，都一定要做好。

李俊俋強調，嘉義市還有多少13年，如今不必給他13年，給他4年，他要脫胎換骨，讓嘉義市能全新發展。隨後，他拿出一張21年前留下的嘉義市政府職員證，他說，這是他到嘉義市政府擔任副市長的職員證，這是他的第一個政治工作，他要以此自我勉勵，一定一本初衷，以他的專業跟溝通協調能力戰到最後一分鐘，給他四年，會看到不一樣的嘉義市。

▼民進黨中執會後提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

