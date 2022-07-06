快訊／Kolas自稱「無懼之人」：花蓮不再是「恐懼的總和」

記者呂晏慈／台北報導

佈局2022地方選舉，民進黨今（6日）正式徵召出身花蓮玉里阿美族部落的總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，與爭取連任的縣長徐榛蔚正面對決。Kolas直指，花蓮在過去10幾年來成為「恐懼的總和」，當民眾想要投給不一樣的候選人時，會感到恐懼、害怕、擔心被提醒、被注意，但她是「無懼之人」，強調要跨族群、跨政黨來榮耀花蓮。

▲花蓮縣長被提名人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

Kolas今天下午在提名記者會表示，感謝總統蔡英文、黨秘書長林錫耀和中執委提名自己，花蓮縣其實是「艱困中的艱困」，但是蔡英文把這個艱困的任務交給自己。她預告，今年底，她會讓花蓮縣民驚豔、讓台灣人民經驗，因為即將有機會定義新的花蓮：花蓮是守護台灣國家安全、經濟安全、糧食安全的花蓮，是全國最大的行政區，4000多平方公里的面積佔了國土13%；也有非常重要的軍事基地，並是非常重要的糧倉，生產非常豐富的糧食、米、蔬果。

Kolas表示，但是，現在花蓮面臨氣候變遷的攻擊，有灌溉水不足、海岸線倒退200公尺的問題，過去經常聽見，歷任花蓮縣長提出「花蓮需要一條安全回家的路」、「花蓮需要外地的觀光客」，她作為花蓮縣民也深受其苦。她強調，今年底如果她有機會當選縣長，即將就要站在以前花蓮縣長的基礎上，繼續往前走，希望將花蓮縣打造成年輕人願意返鄉、感受到光榮自信的花蓮，花蓮對台灣非常的重要，花蓮人不再是二等公民。

Kolas也宣示，她不再打悲情牌，她要讓大家知道「以身為花蓮人為榮」。她向花蓮縣民喊話說：已經北漂、溪漂的花蓮縣民們，進入中年後想要返鄉，今年年底後，你們可以光榮、自信的返鄉；花蓮過去10幾年成為「恐懼的總和」，當想要投票給不一樣的候選人的時候，內心會感到恐懼、害怕、擔心被提醒或注意，不過，她要告訴大家：「我是無懼之人，在花蓮必須跨族群、跨政黨，榮耀花蓮」。